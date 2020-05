Deutsche Medien-Manufaktur: Neue “Land und Leben”-Spitze mit Sinja Schütte und Frank Gloystein

Sinja Schütte wird Chefredakteurin des Bereichs „Land und Leben“ mit den Marken Landlust, Landlust Zuhaus, Living at Home, Flow und Hygge. Frank Gloystein wird neuer Publisher des Bereichs. Der DDM ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr.

Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) stellt damit die Spitze ihres Bereichs „Land und Leben“ neu auf. Schütte ist seit 2013 Chefredakteurin von Living at Home und Flow sowie Gründungschefredakteurin von Hygge. Davor war sie in verschiedenen leitenden Funktionen für Brigitte und Capital tätig. Außerdem gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern der Online-Redaktion der Living-Gruppe (schoener-wohnen.de, livingathome.de). Gloystein ist seit 2006 für Landlust tätig. Er hat die Integration des Titels in die Anzeigen-Vermarktung der G+J eMS begleitet und ist seitdem Key Account Manager für die Marke. Ihm zur Seite wird zukünftig Ulrich Toholt als Senior Projektleiter Publishing stehen.

Alexander von Schwerin, DDM-Geschäftsführer: “Mit Sinja Schütte haben wir eine sehr erfahrene und innovative Journalistin und Blattmacherin für die Chefredaktion des neuen Bereichs gewonnen, die uns immer wieder mit ihrer Kreativität, ihren Ideen und ihrem unternehmerischen Denken beeindruckt. Frank Gloystein ist ein Vermarktungsprofi, der den Medienmarkt mit seinen besonderen Herausforderungen sehr gut kennt. Ich wünsche beiden einen kraftvollen und mutigen Start.” Und Malte Schwerdtfeger, ebenfalls DDM-Geschäftsführer, ergänzt: “Das ist ein weiterer Meilenstein für das Zusammenwachsen der Deutschen Medien-Manufaktur und setzt neue Impulse für die Weiterentwicklung der Landlust.”

bek

Anzeige

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.