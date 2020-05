trending: die Grenzöffnungen, “Männerwelten”, “Under Pressure”

#trending // Männerwelten Nachdem Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf vor einer Woche höchstens intern bei ProSieben zum Aufreger wurden, als sie eine Viertelstunde lang das RTL-Programm auf ProSieben zeigten, haben sie in dieser Woche in ihren bei Joko & Klaas gegen ProSieben gewonnenen 15 Minuten ein gesellschaftlich höchst relevantes Thema angepackt und damit bereits am Mittwochabend für sehr viel Resonanz gesorgt. In den 15 Minuten stellte Sophie Passmann in dunklen Räumen die extra für die Sendung produzierte Ausstellung “Männerwelten” vor. Schauspielerinnen, Influencerinnen und andere bekannte Frauen von Palina Rojinski über Katrin Bauerfeind bis Stefanie Giesinger machten auf verschiedene Arten darauf aufmerksam, wie viele Frauen verachtende Männer insbesondere in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Sie belästigen Frauen, sie beschimpfen Frauen, sie drohen ihnen oder schicken ihnen schlicht ein Foto ihres Penis. 15 eindrucksvolle unbedingt sehenswerte Minuten. 450.000 mal wurde das bis zum späten Abend schon getan, weitere hunderttausende Views werden am Donnerstag folgen.