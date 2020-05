MTP-Studie zeigt Konsumverhalten von Studenten während des Lockdowns

Von

Während knapp die Hälfte der Befragten noch in dem Bereich tätig waren, in dem sie auch vor der aktuellen Krise angestellt waren, gaben laut der MTP 14 Prozent an, freigestellt worden zu sein. Fünf Prozent verloren ihren Job sogar ganz. Die drei häufigsten Einkommensquellen der Studenten während der aktuellen Krise seien familiäre Unterstützung (70 Prozent), Lohn beziehungsweise Gehalt (49 Prozent) und BAföG (15 Prozent). 6 Prozent der Befragten verfügten dagegen über gar keine Einkommensquelle. Über die Hälfte der Befragten erwarteten in der näheren Zukunft keine Veränderung ihrer finanziellen Situation. Ungefähr 13 Prozent befürchteten, dass ihre finanzielle Situation problematisch bleiben wird, und für 17 Prozent war die weitere Entwicklung in ihrer Branche weiterhin unklar.

Das Konsumverhalten in der Krise

Gut zwei Drittel der Befragten hätten Veränderungen in ihrem Konsumverhalten festgestellt. Mit 39 Prozent gab fast die Hälfte der Befragten an, nun deutlich sparsamer zu sein. 16 Prozent konsumierten jetzt andere Güter. Sieben Prozent erklärten hingegen, momentan deutlich mehr zu konsumieren. Eine befragte Person brachte es wie folgt auf den Punkt: “Ich habe im letzten Monat ungefähr halb so viel ausgegeben wie in einem normalen Monat.”

Die Veränderung im Konsum lasse sich demnach auch bei einzelnen Konsumgütern beobachten. Streaming-Dienste, Unterhaltungselektronik und Lebensmittel zeigten die stärksten Zunahmen. Im Gegenzug würden Mode und Kosmetika nun deutlich weniger gekauft. Auch bei der Nutzung von Lieferdiensten zeige sich kein signifikanter Anstieg unter den Studenten.

Rabatte und Social Media

Für die Mehrheit der Studenten hat sich die Nutzung von Rabatten und Aktionen durch die Krise kaum verändert. Nur ein Viertel der Befragten nutzten diese nun vermehrt. Die meisten sagten aus, über soziale Medien (69 Prozent) oder per Mail (42 Prozent) auf Rabatte und Aktionen aufmerksam geworden zu sein; in etwa jeder vierte Befragte suche aktiv nach Angeboten. Die Corona-Krise verändere demnach auch die Nutzung von sozialen Medien. Insgesamt 76 Prozent der Befragten gaben an, eher mehr oder deutlich mehr Zeit mit sozialen Medien zu verbringen. Nur bei 9 Prozent der Befragten kam es zu einer Abnahme der Nutzung. Etwa ein Viertel der Studenten nutze zurzeit auch soziale Medien oder Kommunikationstools, die sie vorher nicht verwendet haben. Zu den am häufigsten genannten neuen Medien zählen TikTok, Houseparty, Microsoft Teams, Zoom und Skype. Am neunten MTPanel nahmen insgesamt 384 Studenten im Altersbereich von 18 bis 29 Jahren teil. 69 Prozent der Befragten sind weiblich und das durchschnittliche Alter beträgt 23 Jahre. 7 von 10 Befragten studieren ein Fach der Wirtschaftswissenschaften. MTP – Marketing zwischen Theorie und Praxis ist eine unabhängige studentische Vereinigung. Der Verein setzt es sich laut eigenen Angaben zur Aufgabe, allen interessierten Studenten von Universitäten und Fachhochschulen einen die Vorlesungen ergänzenden Einblick in die praktische Marketingarbeit zu ermöglichen. Dieses Ziel soll in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Professoren, Alumni und Studenten erreicht werden. lk

