Grenzöffnungen bringen Info-Programme an die Spitze der Quoten-Charts, großes Interesse an Joko & Klaas Live

Der Mittwoch im Gesamtpublikum:

Unter den sechs populärste TV-Sendungen des Tages fanden sich am Mittwoch vier Info-Programme: Die 20-Uhr-Tagesschau schalteten im Ersten wie gesagt 6,07 Millionen Menschen ein, der Marktanteil lag damit bei sehr starken 19,3 Prozent. Direkt dahinter folge das ARD extra: Die Corona Lage mit 5,56 Millionen und 17,2 Prozent. Platz 4 der Tages-Charts geht mit 4,74 Millionen und 19,5 Prozent an heute, Rang 6 mit 3,85 Millionen und 14,5 Prozent an das Heute Journal. Die Grenzöffnungen scheinen also ein Thema gewesen zu sein, das viele Menschen – auch im Hinblick auf eventuelle Sommerurlaube – beschäftigt hat.

Zwischen die Info-Sendungen schoben sich die beiden Prime-Time-Programme des Ersten und des ZDF: Den ARD-Film Toter Winkel sahen ab 20.35 Uhr 4,85 Millionen Menschen, die ZDF-Show Da kommst Du nie drauf! ab 20.30 Uhr 3,98 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 15,6 und 12,7 Prozent.

Auch bei den Privaten lag eine Nachrichtensendung vorn: RTL aktuell lockte 3,72 Mio. Leute an, der Marktanteil betrug 16,5 Prozent. Um 20.15 Uhr belegte hingegen ProSieben den dritten Platz hinter dem Ersten und dem ZDF. 2,04 Millionen Menschen sahen Joko & Klaas Live und die sehr sehenswerten 15 Minuten “Männerwelten”:

Auch ZDF Neo knackte um 20.15 Uhr die 2-Millionen-Marke: 2,03 Millionen schalteten Wilsberg ein und bescherten der Krimi-Reihe damit einen Marktanteil von 6,4 Prozent. Eine weitere Folge erreichte ab 21.45 Uhr 1,60 Millionen Menschen und 6,6 Prozent. Im Anschluss an Joko & Klaas Live kam Grey’s Anatomy bei ProSieben auf 1,49 Millionen und 4,6 Prozent, Vox erzielte mit zweimal Magnum P.I. 1,44 und 1,50 Millionen, sowie 4,5 und 4,9 Prozent, Kabel Eins mit Forrest Gump 1,47 Millionen und 5,0 Prozent.

The Mole sahen bei Sat.1 nur 1,13 Millionen Menschen, der Marktanteil kam nicht über 3,6 Prozent hinaus. Bei der Premiere vor einer Woche lagen die Zahlen noch bei 1,56 Millionen und 5,0 Prozent. Sogar noch hinter The Mole landete RTLs Are You the One? – mit gerade mal 1,07 Millionen Sehern.

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:31 6,074 19,3 2 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:15:31 00:19:55 5,557 17,2 3 ARD Toter Winkel 20:35:26 01:29:27 4,852 15,6 4 ZDF heute 18:59:51 00:21:30 4,743 19,5 5 ZDF Da kommst Du nie drauf! 20:29:20 01:28:46 3,976 12,7 6 ZDF heute journal 21:58:41 00:28:39 3,854 14,5 7 ZDF SOKO Wismar 18:07:58 00:43:54 3,744 19,1 8 RTL RTL AKTUELL 18:44:45 00:21:56 3,720 16,5 9 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise – Lockerung der Grenzkontrollen 19:24:48 00:13:11 3,482 13,1 10 ZDF Heldt 19:42:40 00:43:10 3,297 10,7 11 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:13:08 00:42:31 3,163 24,8 12 ARD PLUSMINUS 22:06:40 00:29:26 3,130 12,5 13 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7011 19:38:49 00:22:00 3,004 10,1 14 ZDF Leute heute 17:52:32 00:11:25 2,936 17,9 15 ZDF heute - in Europa 15:58:22 00:14:16 2,912 23,9 16 ZDF Bares für Rares 15:05:38 00:52:17 2,858 23,1 17 ZDF auslandsjournal spezial 22:29:57 00:28:47 2,754 12,7 18 ZDF heute 16:59:46 00:15:12 2,698 19,9 19 ARD Gefragt - Gejagt Folge 407 17:59:36 00:45:58 2,593 13,9 20 ZDF hallo deutschland 17:14:58 00:37:34 2,487 17,1 Anzeige

Der Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen:

Im jungen Publikum folgt direkt hinter der Tagesschau (1,69 Millionen / 19,5 Prozent) Joko & Klaas Live: 1,53 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen die Viertelstunde im Durchschnitt, der Marktanteil lag bei sehr starken 16,8 Prozent. Im Anschluss konnte auch Grey’s Anatomy noch überzeugen – mit immerhin 1,01 Millionen und 11,2 Prozent. Atlanta Medical konnte danach das Niveau aber überhaupt nicht halten: 0,52 Millionen entsprachen ab 21.25 Uhr nur unschönen 6,3 Prozent.

Vor allen anderen Privatsendern platzierte sich in der Prime Time noch der ARD-Film Toter Winkel – mit 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 8,9 Prozent. Äußerst erfolgreich war auch Kabel Eins mit Forrest Gump: 0,78 Millionen bescherten dem Klassiker grandiose 9,3 Prozent. Erst dahinter folgen die Shows des Abends: Are You the One? mit 0,68 Millionen und 7,6 Prozent, Da kommst Du nie drauf! mit 0,64 Millionen und 7,2 Prozent, sowie The Mole mit nur noch 0,59 Millionen und 6,7 Prozent.

Vox kam unterdessen mit zweimal Magnum P.I. nicht über 0,51 Millionen, sowie 5,6 und 5,8 Prozent hinaus, bei RTL Zwei gab es 0,47 Millionen und solide 5,3 Prozent für Zuhause im Glück, Wilsberg sahen im jungen Publikum bei ZDF Neo 0,34 Millionen (3,8 Prozent).

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:31 1,688 19,5 2 ProSieben Joko & Klaas LIVE 20:14:52 00:16:47 1,529 16,8 3 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7011 19:38:49 00:22:00 1,344 16,9 4 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:15:31 00:19:55 1,255 13,8 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:45 00:21:56 1,099 21,2 6 ProSieben Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 20:31:53 00:41:34 1,007 11,2 7 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3434 19:08:44 00:22:13 0,860 14,0 8 ZDF heute journal 21:58:41 00:28:39 0,833 10,8 9 ARD Toter Winkel 20:35:26 01:29:27 0,784 8,9 10 Kabel Eins Forrest Gump 20:14:29 02:09:31 0,776 9,3 11 ProSieben Galileo 19:05:06 00:52:18 0,742 10,8 12 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:30 0,678 15,1 13 RTL ARE YOU THE ONE Folge 3 20:15:00 01:29:50 0,675 7,6 14 ZDF Da kommst Du nie drauf! 20:29:20 01:28:46 0,641 7,2 15 ARD PLUSMINUS 22:06:40 00:29:26 0,621 8,6 16 RTL STERN TV 22:00:53 01:39:38 0,613 10,5 17 SAT.1 The Mole - Wem kannst Du trauen? 20:15:09 01:35:39 0,592 6,7 18 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 19:56:17 00:15:15 0,573 6,8 19 ZDF heute 18:59:51 00:21:30 0,529 9,3 20 ARD Tagesthemen 22:37:27 00:30:07 0,526 9,1

