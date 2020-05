Gault & Millau: Burda übernimmt Lizenz und macht Christoph Wirtz zum Chef-Tester

Der internationale Restaurant- und Wein-Guide Gault & Millau wird in Deutschland ab sofort von Hubert Burda Media verantwortet. In enger Zusammenarbeit mit dem Lizenzgeber der 1969 in Frankreich gegründeten Genuss- und Gastronomie-Marke will Burda das Geschäftsmodell weiter ausbauen.

Chefredakteur und Chef-Tester von Gault & Millau Deutschland wird Christoph Wirtz. Er befasst sich seit zwanzig Jahren journalistisch mit der europäischen Restaurantlandschaft, unter anderem als Autor des Stern, der Welt am Sonntag, als Tester verschiedener Restaurantführer oder als Kolumnist des Magazins Der Feinschmecker: “Mit Burda wird der Gault & Millau künftig deutlich journalistischer und erheblich reichweitenstärker – als kritischer, kompetenter und völlig unabhängiger Lotse durch die Qualitätsgastronomie in Deutschland”, wird Wirtz in einer entsprechenden Mitteilung zitiert.

Neben dem jährlich erscheinenden Restaurant- und Weinguide will das Team das Renommee der Traditionsmarke auf vielen Wegen zum Konsumenten zu bringen. Geplant seien weitere Angebote in den Bereichen Magazin, Online, Bewegtbild und in der Zusammenarbeit mit Produktpartnern. Die Leitung des Experten-Beirats übernimmt Otto Geisel. Als Autor, Gründer des Instituts für Lebensmittelkultur und Initiator des Studienganges Foodmanagement an der Hochschule Baden-Württemberg ist er, so heißt es, “eine feste Größe der deutschen Kulinaristik”. Executive Publisher von Gault & Millau Deutschland wird Ursula Haslauer. Sie war zuletzt Herausgeberin des Wein- und Gourmetmagazins Falstaff Deutschland und hat Erfahrungen in Managementfunktionen der Verlagsbranche in Deutschland und Österreich gesammelt.

“Unterstützung für qualitative Gastronomie und Hilfe bei der Bewertung der Weine heimischer Winzer sind heute so wichtig wie selten zuvor. Die Stärke der Marke bietet Potenzial für viele weitere Genuss-Ratgeber-Themen, die zur voranschreitenden Öffnung unseres Alltags passen und auch in Zukunft nicht an Aktualität verlieren werden,” so Hans Fink, Geschäftsführer Burda Studios, der die Gesamtverantwortung von Gault & Millau Deutschland übernimmt. Geplant sei auch eine Zusammenarbeit mit dem Food-Sender Bongusto und der Restaurant-Plattform Your Taste Guide.

bek

