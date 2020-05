Des Wahnsinns Fette Beute (DWFB) gründet Transformationsberatung Triljen

Von

Laut DWFB soll Triljen in einem ganzheitlichen Beratungsangebot auf die strategischen Herausforderungen von Familienunternehmen eingehen. Im Fokus stehen die Veränderung von Geschäftsmodellen, Märkten, Wertschöpfungsketten und Kundenbeziehungen, oft beschleunigt durch die Digitalisierung. Weitere Schlüsselthemen sind die Gewinnung und Bindung guter Mitarbeiter sowie die Unternehmensnachfolge für den wirtschaftlichen Erfolg und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.

Immer öfter mit Mix aus Transformationsthemen konfrontiert

Triljen ist laut DWFB eine logische Konsequenz aus der täglichen Arbeit. Die Agentur sah sich immer öfter mit Themen rund um die Transformation konfrontiert. Um dieser Nachfrage mehr Raum zu geben und die Beratungsleistung strikt vom sonstigen Agenturangebot abzuheben, entschloss man sich zur Gründung des wirtschaftlich eigenständigen Angebots. Triljen-Gründer und -Geschäftsführer Jörg Hesse erlebte nach eigenen Angaben immer wieder Unternehmensführungen, die an einem Punkt standen, an dem “weiter so“ und “mehr vom Selben“ nicht mehr erfolgversprechend waren.

Hesse: “Wo sich Produkte bislang fast von selbst verkauften und Bewerber Schlange standen, ist plötzlich die Wahrhaftigkeit der Marke, ihr Sinn und Zweck wichtiger denn je. Wo gewachsene Wertschöpfungsketten sich verändern, bedarf es heute echter Kundenbegeisterung und neuer digitaler Vertriebskanäle. All das wirkt sich auf Prozesse, Vertrieb und Marketing und die Art, ein Unternehmen und Mitarbeiter zu führen, aus. Wichtig für nachhaltige Profitabilität und die Trendumkehr zu gesunden, leistungsfähigen Strukturen ist es, Mitarbeiter und Führungskräfte mitzunehmen und in der Veränderung zu begleiten. Es kommt entscheidend auf den Beitrag jedes einzelnen an – darauf, dass Menschen Verantwortung leben. Und darauf, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen und zu integrieren, die das Unternehmen mit neuen Ideen nach vorne bringen. Damit dies gelingt, bedarf es einer integrativen Unternehmenskultur des Miteinanders und der Offenheit für Neues. Nur so gelingt es, schlummernde Potenziale im Unternehmen zu wecken und Unternehmen lebendiger, leistungsstärker und begehrenswerter zu machen.”

Schnittmengen schaffen

Die Aufgabe von Triljen ist, dort Strukturen zu schaffen, wo nach Hesses Beobachtung herkömmliche Beratungen bislang nicht hingeschaut haben, bei den Schnittmengen, die es in jedem Unternehmen gibt. “Die Kunst ist es, aus Marke, Kultur und Organisation keine Einzelstrategien abzuleiten, sondern diese als sich bedingende Lösung und Gesamtstrategie aus den Unternehmen selbst heraus entstehen zu lassen“, so Hesse.

Aus diesem Ansatz rekrutiert auch der Firmenname. Er entstand aus dem Blick auf die „eine Million hoch drei Wechselwirkungen“, die es zu beachten gelte und soll, so die Selbstbeschreibung, „als Sprungbrett für Veränderung im Einklang der drei Bereiche Marke, Kultur, Organisation und ihren Schnittmengen“ nutzen, um Unternehmen erfolgreicher zu machen. Mit dem Claim „Triljen – to the truth“ soll eine mutige Haltung, die Wahrheit und Klarheit zur Grundlage der Zusammenarbeit macht, zum Ausdruck gebracht werden.

Erster Kunde Melitta

Die Melitta Group – zu der neben Kaffee sowie Kaffeefiltern und -maschinen auch Swirl (Staubsaugerbeutel, Müllbeutel und Brillenputztücher), Toppits (Lebensmittelfolien und Haushaltspapier) oder Cilia (Teefilter) sowie weitere B2B- und B2C-Marken gehören – setzt bei der Schärfung ihrer Arbeitgebermarke auf das Gespann DWFB und Triljen. Die Herausforderung besteht darin, die unterschiedlichen Unternehmensbereiche in einer gemeinsamen Arbeitgebermarke zu verbinden. Wie in vielen erfolgreichen Familienunternehmen gilt es, den weltweiten Markterfolg und die damit verbundenen Chancen für Mitarbeiter über die Umgebung der Standorte hinaus noch bekannter zu machen.

Die Aufgabe von Triljen ist es, den Employer Brand zu analysieren und daraus eine Arbeitgebermarkenstrategie zu entwickeln, die in Workshops gemeinsam mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmensteile und Funktionsbereiche erarbeitet werden soll. Die kommunikative Umsetzung des Internal und External Brandings und der Social-Media-Strategie inklusive Linkedin-Kommunikation wird Des Wahnsinns Fette Beute übernehmen.

