Condé Nast streicht 100 Stellen in den USA

Der Lifestyle-Verlag mit Titeln wie New Yorker, Vogue, Vanity Fair und GQ ist härter von der Coronakrise betroffen als bisher angenommen. Im April hieß es noch, dass Beurlaubungen und freiwillige Gehaltsverzichte für die Spitzenverdiener das sinkende Anzeigengeschäft in der Coronakrise auffangen sollten. Ein Schritt, der nicht ausreichte. Wie das Wall Street Journal jetzt berichtete, teilte CEO Roger Lynch in einem Memo vom 13. Mai an die Mitarbeiter mit, dass 100 Mitarbeiter entlassen und weitere 100 Mitarbeiter beurlaubt werden.

“Diese Entscheidungen sind nie einfach und nichts, dass ich jemals leicht nehme”, schreibt Lynch laut WSJ in dem Memo. Die Kürzungen sollen neben dem Unternehmensbereich, Advertising und Redaktionen betreffen. In welchem Maße die Segmente betroffen sind, ist nicht bekannt. Die Financial Times berichtete bereits im April von geplanten Entlassungen.

Condé Nast Deutschland setzt auf Kurzarbeit

Aktuell betreffen die Streichungen ausschließlich den amerikanischen Markt, über globale Auswirkungen gibt es keine Informationen. Weltweit beschäftigt Condé Nast 6.000 Mitarbeiter. Nach Informationen, die MEEDIA vorliegen, reagiert aber auch der deutsche Ableger mit neuen Maßnahmen auf die Coronakrise. Ab dem 18. Mai schickt Condé Nast Deutschland ausgewählte Bereiche vorerst bis Ende Juli in Kurzarbeit. Betroffene Mitarbeiter sollen allerdings mit einer freiwilligen Aufstockung ihres Gehalts durch Condé Nast Deutschland auf bis zu 90 Prozent rechnen können. Von Streichungen für den deutschen Markt ist bisher nichts bekannt.

