Bauer Media Group trennt sich von Rumänien-Geschäft

Diese wurden nun an das Schweizer Verlagshaus Ringier verkauft. Ringier ist in Rumänien bereits mit einer Reihe von Zeitungen und Zeitschriften aktiv, wie New Business berichtet.

Der Schritt erfolge im Zuge der Weiterentwicklung der Bauer Media Group zu einem Multi-Business-Unternehmen, heiße es von Konzernseite. Das Management um Verlegerin Yvonne Bauer fokussiert sich auf die Kernbereiche, in denen profitables Wachstum erzielt werden kann. Für alle anderen Bereiche werden alternative Optionen wie Verkäufe geprüft.

Ob der Verkauf etwas mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu tun hat, geht aus dem Bericht nicht hervor. Bauer hatte erst vor wenigen Wochen das Neuseeland-Geschäft mit der gleichen Begründung eingestellt (MEEDIA berichtete). Bauer verfolgt schon seit längerem die Strategie, sich aus Märkten zurückzuziehen, in denen keine Marktführerschaft möglich ist.

