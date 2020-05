20 Mio. Euro fehlen: Spiegel-Gruppe verschärft Sparkurs

Die Spiegel-Gruppe will stärker auf die Kostenbremse treten. Verlagschef Thomas Hass schrieb in einer internen Mail, dass der Gruppe bis Jahresende 20 Mio. Euro fehlen. Zudem veröffentlichte die Gruppe die Umsatzanteile der einzelnen Sparten.

Die Corona-Pandemie trifft den Hamburger Spiegel-Verlag hart. “Die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr wird durch die Corona-Krise deutlich anders aussehen, als wir es im Etat 2020 geplant haben. Wir liegen derzeit, insbesondere durch die Einbrüche im Werbemarkt, mehr als 20 Prozent unter den für dieses Jahr etatisierten Erlösen”, schreibt Hass in einer Mail an die Mitarbeiter, die MEEDIA vorliegt. Dadurch geht der Firmenchef davon aus, “dass uns bis zum Jahresende etwa 20 Millionen Euro fehlen werden.”

Der ehemalige Leiter des Vertriebsmarketings will deshalb den eingeschlagenen Sparkurs verschärfen. “Wir planen für das laufende Jahr kurzfristig eine Reduzierung unserer Kosten um etwa 10 Millionen Euro Gleichzeitig und zusätzlich wollen wir unsere Kosten durch unterschiedliche Maßnahmen in allen Bereichen des Hauses dauerhaft um 10 Millionen senken”, erklärt der Geschäftsführer. Damit wolle sich das Medienunternehmen an der Ericusspitze den finanziellen Freiraum verschaffen, um weiter zu investieren. Zu den Sparmaßnahmen gehören unter anderem, dass die Marketing- und Beratungsbudgets sinken sollen. Gestoppt werden sollen auch Umzüge und Umbauten im Verlag. Zudem hat sich die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat auf die Bedingungen für Kurzarbeit geeinigt.

Die Spiegel-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatzwachstum von mehr als 6 Millionen Euro abgeschlossen. “Durch Investitionen für Modernisierung und Digitalisierung sowie erhöhte Rückstellungen fällt das Ergebnis um rund 10 Millionen Euro geringer aus als im Vorjahr”, heißt es.

Zudem veröffentlichte die Spiegel-Gruppe die Spartenergebnisse im Einzelnen:

Erlösanteile am Gesamtumsatz 2019 2018

(nach Erlösart) (Millionen Euro) (Millionen Euro) Vertrieb (inkl. SPIEGEL+) 118,0 116,9

Online 61,0 55,0

Print-Anzeigen 39,5 42,7

Film-/Fernsehproduktion 39,5 37,7

Sonstige 9,3 8,7

