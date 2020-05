“Gangstarella”: Rapper Capital Bra bringt Pizza auf den Markt – mit Hanfsauce

Von

Seit vergangenem Freitag kursiert ein neues Video des Rappers Capital Bra auf Youtube. Knapp eine Millionen Klicks stehen schon zu Buche. Für einen neuen Song des erfolgreichen Rappers ist das Normalität. Nur: Hier geht es nicht um einen Song – sonder um Pizza.

Die meisten Rapper nehmen auf ihrem Karriereweg den ein oder anderen kommerziellen Ausfallschritt gerne mit. US-Rapper Ice Cube war schon in verschiedenen Filmproduktionen zu sehen, der deutsche Rapper Haftbefehl verkauft über sein eigenes Modelabel Freizeitschlappen oder “Brudiletten” und Capital Bra will mit seinem bescheidenen Projekt nichts weiter erreichen, als die Tiefkühlpizza zu “revolutionieren”.

Unter der Marke “Gangstarella” verkauft Capital Bra und sein Label, die Universal Music Group & Brands (UMGB), jetzt also auch Pizza. Die sogenannte #Teamcapi Pizza ist seit Montag bei Edeka, Kaufland und Rewe im Tiefkühlregal zu finden. Zum Start sind zwei Sorten verfügbar: Rindersalami oder Grillgemüse. Geheimzutat: Hanfsauce. Preis: 3,99 Euro. Das zugegeben humorvolle Cover der Pizza wurde UMBG zufolge gemeinsam mit Capital Bra und dem bekannten brasilianischen Pop-Art-Illustrator Butcher Billy entworfen.

Anzeige

Capital Bra ist dabei nicht der erste, der als Influencer eine Pizza anpreist. Es ist noch gar nicht lange her, da sorgte eine ganz ähnliche Aktion mit Influencer Concrafter Luca für Aufsehen. Nachdem der Youtuber Pizzas der Marke Gustavo Gusto bewarb, verzeichnete Rewe einen messbaren Anstieg im Umsatz in den jeweiligen Märkten. Bei über 7,5 Millionen Views und Shares eigentlich kein Wunder. Warum das Ganze also nicht mit einem der erfolgreichsten deutschen Rapper der Stunde wiederholen? Der Erfolg hängt letztlich auch mit der Qualität des Produkts zusammen. Die preist Capital Bra wie folgt an: “Die Pizza schmeckt übertrieben krass. Sie rasiert den Magen weg.” Na dann, guten Appetit.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.