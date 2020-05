#trending // Jerry Stiller

Das größte weltweite Nachrichtenthema war am Montag – abseits des Dauerbrenners Corona natürlich – der Tod des Schauspielers und Comedians Jerry Stiller. In den USA bildete Stiller zusammen mit seiner Frau Anne Meara ein Comedy-Duo, das schon in den 1960ern bekannt wurde. In Deutschland hingegen erreichte Stiller erst in den 1990er-Jahren durch sein Mitwirken in Seinfeld und vor allem ab 1998 mit der Hauptrolle in King of Queens Bekanntheit.

Die in Deutschland nach Facebook- und Twitter-Interaktionen erfolgreichsten Artikel zu Stillers Tod hatten dementsprechend auch die Serie King of Queens in ihrer Headline. Focus Online sammelte mit “Bekannt für Rolle in “King of Queens” – “King of Queens”-Star Jerry Stiller ist tot” bis zum späten Abend 53.700 Reaktionen ein, Bild mit “Ben Stiller trauert um Vater – „Arthur“ aus „King of Queens“ gestorben” 39.200, Moviepilot mit “Arthur in King of Queens: Jerry Stiller ist gestorben” 32.800, Der Spiegel mit “‘King of Queens’-SchauspielerJerry Stiller ist tot” 26.500.

Bei den englischsprachigen Medien erzielte Mail Online mit “Comedian Jerry Stiller dies aged 92” sogar mehr als 2 Millionen Interaktionen, CNN kam mit “Jerry Stiller has died of natural causes, Ben Stiller says” auf 737.000, der Hollywood Reporter mit “Jerry Stiller Dead: ‘Seinfeld,’ ‘King of Queens’ Actor Was 92” 253.000.

Ben Stiller, der den Tod seines Vaters via Twitter bekannt gab, sammelte mit seinen Worten “I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad” mehr als 1 Million Likes und mehr als 113.000 Retweets ein.