Piabo PR: Felix Willikonsky ist neuer Head of Digital Communication

Ab sofort verstärkt Felix Willikonsky das Team von Piabo PR als neuer Head of Digital Communication. Willikonsky hat zuletzt als Head of Social Media DACH die Kommunikation des Streamingdienstes Dazn auf dessen digitalen Kanälen gefestigt und vorangetrieben.

Bei Piabo PR soll Willikonsky nun die Digital-Communication-Unit strategisch ausbauen und gleichzeitig das inhaltliche Angebot einer ganzheitlichen B2C- und B2B-Kommunikation erweitern. Dabei, so heißt es in einer Mitteilung, “bringt er neben seiner Social-Media-Expertise wertvolles Know-how in den Bereichen SEO, Paid- und Search Marketing, Chatbots und CRM mit”.

„Ich freue mich sehr darauf, in dieser spannenden Zeit bei Piabo PR starke Geschichten aus der Tech-Welt in die Sprache der sozialen Medien zu übersetzen“, so Willikonsky. „Für Unternehmen und ihre Führungskräfte war ein aussagekräftiger Social-Media-Auftritt nie wichtiger als jetzt – nahezu sämtliche Kommunikation verlagert sich ins Internet, Online-Medien und digitale Netzwerke erleben so hohe Abrufzahlen wie noch nie.“

Tilo Bonow, Gründer und CEO von Piabo PR, ergänzt: „Ich sehe diese Zeit als große Chance! Zum einen um die Kommunikation mit den Stakeholdern über die sozialen Medien zu intensivieren und zum anderen um neue, innovative Formate für soziale Kanäle zu entwickeln. Mit Felix Willikonsky haben wir nun einen exzellenten Experten im Team, der sowohl für erfahrene Social-Media-Akteure als auch für diejenigen, die ihre Kommunikation gerade erst digitalisieren wollen, hochkreative und nachhaltig wirksame Strategien entwickeln wird.”

