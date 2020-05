11 Milliarden Dollar neue Schulden: So stemmt sich Disney gegen die Corona-Krise

Kaum ein Medienunternehmen ist so massiv von der Corona-Pandemie betroffen wie Branchenschwergewicht Disney. Um sich gegen die Krise zu stemmen, macht das 97 Jahre US-Unternehmen nun so viel neue Schulden wie auch nie. Gleich 11 Milliarden Dollar frische Mittel nimmt Disney am Bondmarkt mit Anleihen auf, die bis ins Jahr 2060 reichen. Schneller in der Gegenwart kommt unterdessen der neue Streaming-Dienst Disney + an, der bereits im Juli die eigentlich für 2021 geplante Verfilmung des Musical-Hits "Hamilton" zeigen will.

Der dreifache Punch hat schwere Wirkungstreffer hinterlassen. In der Corona-Krise bricht Disney im Fernsehgeschäft die Werbung weg, Kinostarts müssen verschoben werden, und obendrein sind die hochprofitablen Themenparks im größten Teil der Welt geschlossen.

Die Folgen waren in der vergangenen Woche zu besichtigen. Das Dow Jones-Mitglied musste bei Vorlage der Geschäftsbilanz für das abgelaufene März-Quartal einen erdrutschartigen Gewinneinbruch von über 90 Prozent verkraften.

Wochen zuvor hatte Disney sogar einer historischen Wachablösung in der Medienindustrie zusehen müssen: Netflix zog an der Wall Street nach dem Börsenwert am langjährigen Branchenprimus vorbei und darf sich seit Mitte April nicht mehr wertvollster Medienkonzern der Welt nennen.

17 Milliarden Dollar neue Schulden in der Corona-Krise

Um sich für die Corona-Krise und ihre wirtschaftlichen Folgen zu rüsten, ist der 97 Jahre alte Unterhaltungsgigant nunmehr auf dem Bondmarkt aktiv geworden und hat gleich sechs neue Anleihen mit Fälligkeit zwischen Januar 2026 und Mai 2060 aufgelegt, wie aus einer Pflichtmeldung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, die dem Branchenportal The Wrap vorliegt.

Durch die sechs Unternehmensanleihen türmen sich neue Schulden in Rekordhöhe auf: gleich elf Milliarden Dollar fließen auf die Konten des Filmpioniers – “für allgemeine Geschäftszwecke”, wie es in der Pflichtmitteilung hieß. Dazu zählt u.a. die Bedienung von Altschulden, die durch die teuer – und zur Hälfte in bar – bezahlte Übernahme der Großteile von 21st Century Fox in schwindelerregende Höhen von über 50 Milliarden Dollar angewachsen ist.

Seit dem Ausbruch der Corona-Krise im März hat Disney den Bondmarkt in drei Tranchen insgesamt mit über 17 Milliarden Dollar – und damit so viel wie kein anderes Unternehmen – angezapft, wie Branchenblatt Variety dokumentiert.

