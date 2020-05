trending: “Anti-Corona-Demos”, Thomas Kemmerich, Roy Horn

#trending // “Anti-Corona-Demos”

Am Wochenende protestierten in diversen Städten sehr heterogene Gruppen von Besorgten und Verzweifelten über Impfgegner, Verschwörungstheoretiker bis zu hin zu Rechtsextremen gegen die Corona-bedingten Maßnahmen und Einschränkungen. In den sozialen Netzwerken erzielten journalistische Berichte über die Demos viele Interaktionen.

BR24 kam mit “3.000 Leute, kein Abstand: Corona-Demos laufen aus dem Ruder” auf 62.600 Facebook- und Twitter-Reaktionen, Tagesschau.de mit “Corona-Maßnahmen: Bischöfe verbreiten Verschwörungstheorien” auf 48.200. Focus Online landete mit “Berlin, Köln, Stuttgart, München – Anti-Corona-Demos in ganz Deutschland: ‘Diese Leute haben es nicht verstanden’” bei 44.500 Likes, Shares, Reactions und Kommentaren, die Welt mit “Tausende demonstrieren und verstoßen gegen Corona-Regeln” bei 12.900 und die Süddeutsche Zeitung mit “Protest gegen Corona-Beschränkungen: Mehr als 3000 Menschen demonstrieren am Marienplatz” bei 12.400.

Die große Mehrheit der Facebook-Kommentare mit vielen Likes gingen – auch bei Focus Online – in die Richtung “In Asien gehört es zum guten Ton, wenn man angeschlagen ist, sich eine Maske aufzuziehen, um seine Mitmenschen zu schützen. Das hat etwas mit Wertschätzung und Respekt dem anderen gegenüber zu tun. Da in Deutschland eine Vielzahl der Leute jedoch lediglich sich selbst die nächsten sind, wird dagegen protestiert. Wie gegen so vieles…” und “So was macht mich auch wütend, die Gesumdheit anderer wegen max. Ungeduld aufs Spiel zu setzen. Wenn die Einschränkungen immer noch gelten würden wenn der Virus besiegt wäre, dann könnte man demonstrieren. Sorry aber so ist es gerade echt der falsche Zeitpunkt!” und “Freiheit für den Preis, dass schwächere Menschen, “die ohnehin gestorben wären”, sterben. Mit so einem Defizit an sozio-emotionalen Kompetenzen soll der “Weltfrieden” erreicht werden? Finde den Fehler- das hat so gar nichts mit Nächstenliebe und Herz zu tun- Egoismus pur!”