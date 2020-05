DPA übernimmt TV-Videoagentur TeleNewsNetwork (TNN) und baut Bewegtbildangebot aus

Die Deutsche Presse-Agentur übernimmt die Geschäfte der TeleNewsNetwork GmbH & Co. KG. Die Videoagentur wird in die DPA-Gruppe integriert. In der 100%-Tochter Rufa entsteht eine neue Abteilung für Bewegtbild: TNN, die Video-Unit der DPA-Gruppe, wird vom bisherigen TNN-Geschäftsführer Hendrick R. Hertel geleitet.