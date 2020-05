ADC-Festival 2020 verlegt seine Bühne von Kampnagel auf Facebook

Kein ADC Festival? Niemals! Der Art Directors Club (ADC) verschiebt sein Festival von Kampgnagel in den digitalen Raum: Am 14. und 15. Mai werden sowohl der ADC-Kongress als auch die Vorstellung der erfolgreichsten Wettbewerbsarbeiten live auf Facebook übertragen.

Das diesjährige ADC-Motto “The Power of No – For a new Diversity of Thinking“ wird mit dem “Umzug” ins World Wide Web von einer einen Überschrift zur gelebten Devise . Denn laut ADC-Definition ist ein “No“ immer auch ein „Yes“ zu neuen Ideen, zu neuem Denken und zu neuen Technologien. Also entschlossen sich die Verantwortlichen kurzerhand dazu , ausgewählte Elemente des Festivals dieses Jahr auf Facebook online stattfinden zu lassen. Will Rolls, Creative Agency Partner DACH, Facebook, zu den Planungen: “Das ADC Festival ist das bedeutendste Event der Kreativbranche im deutschsprachigen Raum – und angesichts der aktuellen Situation nun plötzlich virtuell. Das ist gleichzeitig eine große Chance Neues auszuprobieren, interaktive Formate zu integrieren und internationale Gäste dazu zu holen. Wir freuen uns riesig, dass der ADC das Festival an den Start bringt und damit herausragenden kreativen Köpfen und ihren Arbeiten auch in diesem Jahr eine Plattform bietet. Facebook ist dem ADC seit vielen Jahren partnerschaftlich verbunden. Deshalb ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir den ADC bei seinem ersten virtuellen Festival auf unseren Plattformen unterstützen.“

Der Kongress

Am Donnerstag, den 14. Mai, werden im Rahmen des digitalen “No Congress? No!“ die Komfortzonen des Denkens durchbrochen und mit rund zehn internationalen Referenten aus Design, Digital, Kunst, Werbung, Wirtschaft und Wissenschaft der kreativen Kraft der „Power of No“ nachgegangen. Zu den Referenten zählen unter anderem Oobah Butler, der größte Prank Großbritanniens, Anders Indset, Wirtschaftsphilosoph, Tim Mälzer, preisgekrönter TV-Koch und Unternehmer, Stefan Sagmeister, Grafikdesigner und Typograf, Madeline Stuart, Topmodel mit Down Syndrom, und Pablo Rochat, Art Director und “Social-Media-Phänomen” sowie Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Live-Moderation übernehmen Dörte Spengler-Ahrens und Schauspieler Uke Bosse. “Wir freuen uns sehr, dass einige der angekündigten Speaker des ADC-Kongress jetzt beim ADC No Congress mitwirken und damit eindrucksvoll unter Beweis stellen werden, dass auch eine digitale Bühne eine Bühne ist, die man rocken kann. „The Power of No“ – jetzt erst recht“, sagt Dörte Spengler-Ahrens, ADC-Vizepräsidentin und Kuratorin des Festival No Congress. Den detaillierten Kongress-Plan hat ADC auf einer Festivalsite hinterlegt.

Die Verleihung der Nägel

Der Höhepunkt eines jeden ADC-Festivals, die Verkündung der Gewinner*innen der begehrten ADC-Nägel und Grands Prix, findet am Freitag, den 15. Mai, ab 17 Uhr, im Rahmen der No Show auf ebenfalls auf Facebook statt. Die Moderation übernimmt in diesem Jahr Friedrich Liechtenstein.

Ebenfalls gefeiert werden die Gold-Arbeiten und Grands Prix des ADC-Junior-Wettbewerbs. Die “No Junior Show” beginnt breits um 16 Uhr und wird auf Instagram übertragen. auch hier werden die Gold-Arbeiten präsentiert.

Außerdem werden die ADC Insights, bei denen Teilnehmer*innen mit Unternehmen und Agenturen aus der Kreativbranche ins Gespräch kommen können, in den Folgetagen und -wochen als Webinare stattfinden. – natürlich ebenfalls als virtuelles Format via Zoom: WallDecaux und Steffen Vetterle, der Kopf hinter der Kampagne zum ADC Festival, bieten jeweils am 15. Mai ein No Insight an und damit Raum für individuellere Gespräche, praktische Einblicke und Diskussion. Die Anmeldung und Teilnahme sind kostenfrei.

