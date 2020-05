trending: die Corona-Satiren des Postillons, Schneesturm im Mai, das Tiktok-Comeback von Lisa und Lena

#trending // Schneesturm im Mai In den USA führte am Donnerstag ein Artikel die Social-Media-News-Charts an, der gar nichts mit Corona zu tun hatte: NBC News titelte etwas sensationslüstern: “May snowstorm 2020: Historic weather could hit Northeast” und sammelte damit innerhalb von neun Stunden mehr als 2 Millionen Interaktionen auf Facebook und Twitter ein. Meteorologen würden das “Historic” in der Headline wohl streichen, doch Schnee wird es geben am Wochenende im Nordosten der USA.