Kommentar: Julia Klöckner hat Social Media nicht verstanden

Wir sind zu tiefer erschüttert, traurig und genervt, dass unsere Landwirtschaftsministerin (@juliakloeckner) SO wenig für Tiere übrig hat. Schaut euch bitte das ganze Video an, MARKIERT UND TEILT was das Zeug hält. Wir dürfen SOWAS nicht stehen lassen. Derartiges Verhalten fördert TIERQUÄLEREI! Wenn wir einfach mal anfangen würden Empathie zu zeigen und uns nur für eine Sekunde in die Betroffenen versetzen, würden wir merken wie absurd diese Diskussion um Tierwohl-Labels“ ist, bei denen es nur darum geht unser Gewissen zu beruhigen. KEIN GLÜCKLICHES Tier möchte sterben …weder ein Hund, noch ein Schwein oder eine Kuh.