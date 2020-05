“Germany’s Next Topmodel” erzielt weiter Spitzenwerte beim jungen Publikum

Bei "GNTM" war in dieser Folge das Shooting für die "Harper's Barzaar" dran. Die Sendung konnte ihre starken Werte der Vorwochen mit 20,6 Prozent Marktanteil halten. Es sahen 1,83 Millionen 14- bis 49-Jährige zu. Nächste Woche geht es für sechs Nachwuchsmodels ins Halbfinale.

Der Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen

Heidi Klum und Gastjurorin und Bazaar-Chefredakteurin Kerstin Schneider gaben diesmal die Aufgabe vor, dass die sieben Kandidatinnen ikonische Vintage-Cover aus den Archiven der Zeitschrift bis ins kleinste Detail nachstellen. Auf dem zweiten Platz folgte die abendliche Tagesschau mit 1,22 Millionen Zuschauern und 15,5 Prozent Marktanteil. GZSZ sahen 1,13 Millionen, was einen Marktanteil von 16,1 Prozent brachte.

Zur Prime-Time konnte Vox mit dem Film 96 Hours – Taken 3 beim jungen Publikum punkten (0,71 Millionen/ 7,8 Prozent). Es blieb auch bei James Bond 007 – Moonraker im Anschluss dran (0,56 Millionen/ 10,0 Prozent). RTL setzte am Abend auf zwei Folgen von Der Lehrer, wobei die Folge 1 um 21.15 Uhr besser lief (0,97 Millionen/ 10,4 Prozent). Reeperbahn Privat konnte auf RTL Zwei 0,52 Millionen Seher für sich gewinnen – 5,7 Prozent Marktanteil und damit leicht über dem Senderschnitt von 5,1 Prozent bei der werberelevanten Zielgruppe.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 7. Mai 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 8:14:59 PM 02:07:51 1,834 20,6 2 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:44 1,218 15,5 3 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7007 7:37:39 PM 00:21:49 1,131 16,1 4 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:44 PM 00:16:12 0,976 11,6 5 RTL DER LEHRER Folge 1 9:15:08 PM 00:46:49 0,968 10,4 6 RTL RTL AKTUELL 6:44:48 PM 00:20:39 0,919 19,1 7 RTL DER LEHRER Folge 13 8:15:03 PM 00:45:04 0,865 9,7 8 ProSieben red. 10:55:30 PM 00:44:04 0,769 14,1 9 ZDF heute journal 9:58:40 PM 00:29:42 0,749 8,5 10 SAT.1 Criminal Minds Folge 304 8:14:54 PM 00:41:29 0,711 8,0 11 VOX 96 HOURS - TAKEN 3 8:14:52 PM 01:36:11 0,709 7,8 12 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3430 7:07:33 PM 00:22:36 0,701 12,7 13 RTL DOCTOR'S DIARY - MÄNNER SIND DIE BESTE MEDIZIN Folge 1 10:14:09 PM 00:45:00 0,682 8,8 14 SAT.1 Criminal Minds Folge 192 9:09:55 PM 00:39:29 0,664 7,1 15 ARD Der Zürich-Krimi: Borchert und der Tote im See 8:31:56 PM 01:27:38 0,627 6,7 16 ARD Tagesthemen 10:30:27 PM 00:29:04 0,617 8,0 17 ProSieben Galileo 7:11:43 PM 00:46:18 0,590 9,3 18 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 7:56:34 PM 00:15:11 0,571 7,5 19 VOX JAMES BOND 007 - MOONRAKER STRENG GEHEIM 10:12:04 PM 02:02:03 0,560 10,0 20 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 6:30:15 PM 00:11:32 0,556 13,5

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

Der Donnerstag beim Gesamtpublikum

Im Gesamtpublikum dominierte Der Zürich-Krimi: Borchert und der Tote im See. Diesmal ermittelte Borchert im Umfeld der albanischen Mafia. Die Film sprang knapp über 7 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von 21,9 Prozent zur Prime-Time für die ARD bedeutete. ARD extra: Die Corona-Lage sahen 6,28 Millionen – 20,5 Prozent. Damit lag das Spezial noch vor der Tagesschau mit 5,64 Millionen und 19,5 Prozent. Das ZDF setzte auf eine Wiederholung der Liebeskomödie Fast perfekt verliebt (2,94 Millionen/ 9,1 Prozent) um 20.30 Uhr. Eine spannende Frage stellte das Magazin Kontraste in einem Betrag: “Wer kann besser Kanzler: Mr. Exit-Laschet oder Lockdown-Söder?”. Um 22 Uhr sahen 3,64 Millionen zu – 13,0 Prozent.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 7. Mai 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Der Zürich-Krimi: Borchert und der Tote im See 8:31:56 PM 01:27:38 7,035 21,9 2 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:44 PM 00:16:12 6,284 20,5 3 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:44 5,640 19,5 4 ZDF heute 6:59:50 PM 00:22:01 4,439 20,4 5 ZDF heute journal 9:58:40 PM 00:29:42 4,179 14,7 6 ARD KONTRASTE 10:01:15 PM 00:28:17 3,644 13,0 7 ZDF Notruf Hafenkante 7:42:19 PM 00:42:50 3,539 12,5 8 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise - Wann lockert Europa? 7:24:31 PM 00:13:55 3,318 14,0 9 ZDF SOKO Stuttgart 6:08:04 PM 00:43:34 3,156 19,1 10 RTL RTL AKTUELL 6:44:48 PM 00:20:39 3,023 15,5 11 ARD Tagesthemen 10:30:27 PM 00:29:04 3,004 12,7 12 ZDF Fast perfekt verliebt 8:29:16 PM 01:28:34 2,940 9,1 13 ZDF maybrit illner 10:30:28 PM 01:04:18 2,921 14,2 14 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 8:14:59 PM 02:07:51 2,716 9,1 15 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7007 7:37:39 PM 00:21:49 2,594 9,7 16 ZDF Die Rosenheim-Cops 4:13:08 PM 00:42:49 2,438 25,2 17 ZDF heute - in Europa 3:58:37 PM 00:14:11 2,238 24,5 18 ARD In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 224 6:49:17 PM 00:48:06 2,234 10,2 19 ZDF Leute heute 5:51:42 PM 00:12:25 2,204 16,6 20 ARD Gefragt - Gejagt Folge 403 6:00:14 PM 00:45:56 2,191 14,0

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

