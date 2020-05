Wegen Corona: Grossoverband sagt seine Jahrestagung in Wiesbaden ab

Immer mehr Verbände verzichten wegen Corona bedingter Einschränkungen in diesem Jahr auf ihre Branchentreffen. Nun hat auch der Gesamtverband Pressegroßhandel seine Jahrestagung in Wiesbaden abgeblasen. Damit hat der Verband zum zweiten Mal in seiner Geschichte eine Jahrestagung abgesagt – zuletzt bei den Terroranschlägen am 11. September 2001.

Erst hat der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger VDZ sein Branchentreffen, den Publisher Summit, abgesagt, jetzt folgt auch der Gesamtverband Pressegroßhandel. Die Lobbyvereinigung für die Grossobetriebe will die für den 17. September in Wiesbaden angesetzte Jahrestagung ausfallen lassen. “Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen. Die Grosso-Jahrestagung ist für den Pressegroßhandel und seine Partner eine wichtige Plattform der persönlichen Begegnung und des Dialogs, die durch den gelungenen Wechsel nach Wiesbaden frische Impulse gewonnen hat”, erklärte Grosso-Präsident Frank Nolte.

Situation realistisch bewerten

Man müsse jedoch die Situation realistisch bewerten, so der Verband. Laut Nolte rechnet trotz erster Lockerungen die überwiegende Mehrheit der Experten und politischen Entscheidungsträger weiterhin mit erheblichen Einschränkungen über einen längeren Zeitraum. Viele Unternehmen hätten zum Schutz der Belegschaft Geschäftsreisen bis auf weiteres generell untersagt. Eine solide Vorbereitung und Durchführung der Grosso-Jahrestagung sei aus heutiger Sicht nicht zuverlässig zu gewährleisten, teilt der Verband mit. “Im Interesse unserer Mitglieder, Partner, Aussteller und Referenten ist es uns sehr wichtig, rechtzeitig klare Verhältnisse zu schaffen”, begründete Nolte die Entscheidung. “Solange kein wirksamer Impfstoff gegen das Corona-Virus verfügbar ist, wäre ein Event mit mehreren hundert Teilnehmern weiterhin ein unverantwortliches Risiko.”

Die nächste Verbandstagung soll am 14. September nächsten Jahres stattfinden. Bisher finden die Grosso-Jahrestagung seit 1950 durchgehend jedes Jahr statt, von 1956 bis 2018 in Baden-Baden und seit 2019 in Wiesbaden. Lediglich in 2001 sei die Veranstaltung wegen des Terroranschlags am 11. September in New York ausgefallen. gl

