#trending // die Bundesliga Nun ist es also offiziell, dass die Fußball-Bundesliga ab dem 15. Mai wieder Spiele austragen darf – ohne Publikum logischerweise. Wie sehr der Neustart der Liga in Corona-Zeiten die Fans teilt – in Befürworter und Gegner – lässt sich exemplarisch beim Kicker beobachten. Der Artikel “Politik gibt grünes Licht für Fortsetzung der Bundesliga-Saison” sammelte dort 17.200 Facebook- und Kicker-Interaktionen ein, er kam damit in die Top 5 der Social-Media-News-Charts des Tages. Rund 5.000 der Interaktionen gehen auf das Konto der Kicker-Facebook-Seite. Dort gab es zwar 2.500 Likes, aber auch 600 Klicks auf “Wütend”. Die Kommentare mit den meisten Likes lauteten “Selbst als fussball Fan ist das für mich nicht nachvollziehbar! Das ist eine absolute Frechheit gegenüber anderen Sportarten sowie Veranstaltungen gerade der musikbranche. Nicht akzeptabel!!! Es zeigt das das Geld wichtiger ist als der Mensch. Traurig. Ich werde diese Saison nicht mehr anschauen oder verfolgen, sondern einfach ignorieren” und “Wenn selbst ein stärker betroffenes Bundesland wie NRW den Trainingsbetrieb im Amateursport wieder erlaubt, dann muss der Berufssport, an dem zahlreiche Arbeitsplätze im Hintergrund daran hängen, erst recht erlaubt werden. Insofern ist diese Entscheidung absolut nachvollziehbar.”