Joko und Klaas punkten mit RTL-Sondersendung auf ProSieben, “Are You The One?” verliert gegen “The Mole”

Nach dem Sieg gegen ProSieben am Dienstagabend bekamen Joko und Klaas am Mittwochabend eine Viertelstunde zur freien Verfügung - und zeigten auf ProSieben das "RTL aktuell-Spezial" zur Corona-Krise, das über den ProSieben-Durchschnitt sprang. Der RTL-Neustart "Are You The One?" lief hingegen schwach, Sat.1-Neuling "The Mole" erzielte ordentliche, aber unspektakuläre Zahlen.

Der Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen

Mit Bildern und emotionalen Worten verabschiedete sich Aktenzeichen XY-Moderator Rudi Cerne von seiner ehemaligen Kollegin Sabine Zimmermann. Sie ist am 1. Mai 2020, im Alter von 68 Jahren gestorben. 5,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schauten zu – 18,6 Prozent. Auch beim jungen TV-Publikum lief die Aktenzeichen XY… ungelöst hervorragend. 1,29 Millionen Seher bedeutete einen Marktanteil von 13,7 Prozent. Den Tagessieg errang jedoch die Tagesschau (1,47 Millionen/ 17,0 Prozent) vor GZSZ (1,33 Millionen/ 17,5 Prozent) und RTL-Aktuell-Spezial (1,32 Millionen/ 14,4 Prozent). Weitere Zuschauer hat RTL unfreiwillig durch ProSieben bekommen. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zeigten zwischen von 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr auf ProSieben das Live-Programm des Wettbewerbers. Denn am Dienstagabend hatten sie sich in ihrer Show Joko & Klaas gegen ProSieben wieder einmal 15 freie Sendeminuten erkämpft. 1,03 Millionen bei 11,3 Prozent Marktanteil blieben bei diesem Verrat hängen.

Am Mittwoch gab es auch zwei Premieren zur Prime Time. Es lief die Dating-Show Are you the One? auf RTL ab 20.30 Uhr mit schwachen 0,69 Millionen und 7,6 Prozent Marktanteil sowie die Sat.1-Show The Mole mit 0,82 Millionen und 9,0 Prozent um 20.15 Uhr. Bei letzterer handelt es sich um ein Remake von Maulwurf, bei dem die Teilnehmer auf Verräter-Suche gehen. Kabel Eins hat zur Prime-Time den Filmklassiker Der Soldat James Ryan ins Feld geschickt (0,65 Millionen / 7,8 Prozent). Desaströse Zahlen gab es für den RTL Zwei-Muttertag mit ganzen 0,19 Mio. und 2,1%, sowie Magnum P.I. bei Vox mit 0,26 Mio. und 2,7%, sowie 0,27 Mio. und 3,0%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 6. Mai 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:10 1,472 17,0 2 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7006 19:37:27 00:22:07 1,332 17,4 3 RTL RTL AKTUELL-SPEZIAL 20:13:57 00:17:31 1,324 14,4 4 ZDF Aktenzeichen XY... ungelöst 20:15:43 01:31:24 1,286 13,7 5 RTL RTL AKTUELL 18:44:46 00:20:28 1,143 23,1 6 ZDF heute journal 21:47:26 00:31:36 1,095 13,4 7 ProSieben Joko & Klaas LIVE 20:15:03 00:14:59 1,034 11,3 8 ProSieben Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 20:30:16 00:42:44 0,984 10,2 9 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:15:10 00:30:13 0,935 10,0 10 SAT.1 The Mole - Wem kannst Du trauen? 20:15:25 01:39:57 0,821 9,0 11 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 18:30:15 00:11:00 0,812 18,6 12 ZDF auslandsjournal spezial: Corona global 22:20:53 00:29:06 0,781 11,1 13 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3429 19:07:17 00:22:20 0,768 13,9 14 SAT.1 Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! 22:20:15 01:42:57 0,738 14,6 15 RTL ARE YOU THE ONE Folge 1 20:31:43 01:37:03 0,694 7,6 16 ARD maischberger. die woche 20:45:23 01:14:06 0,663 7,2 17 Kabel Eins Der Soldat James Ryan 20:14:35 02:30:37 0,657 7,8 18 RTL STERN TV 22:20:41 01:17:18 0,620 10,8 19 ARD Tagesthemen 22:00:41 00:31:33 0,571 7,3 20 ProSieben Galileo 19:12:42 00:46:29 0,556 8,2

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

Der Mittwoch beim Gesamtpublikum

Hinter Aktenzeichen XY… ungelöst reihten sich beim Gesamtpublikum die abendliche Tagesschau (5,76 Millionen / 18,4 Prozent) und heute (5,05 Millionen / 21,9 Prozent) ein. Der Fernsehtag wurde insgesamt von den Nachrichtensendungen dominiert, da die Bundesregierung und die Länder ihren neuen Fahrplan zur Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen verkündet haben. ZDF Neo war mit der Krimi-Reihe Wilsberg wieder erfolgreich, 2,75 Millionen schalteten ein – 8,5 Prozent. Auch Soko Wismar konnte die Phalanx aus Nachrichten um 18.05 Uhr durchbrechen. 3,53 Millionen sahen bei der Krimi-Serie zu, was einen Marktanteil von 19,8 Prozent brachte.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 6. Mai 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Aktenzeichen XY... ungelöst 20:15:43 01:31:24 5,973 18,6 2 ARD Tagesschau 20:00:00 00:15:10 5,761 18,4 3 ZDF heute 18:59:49 00:22:02 5,058 21,9 4 ZDF heute journal 21:47:26 00:31:36 5,007 17,9 5 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 20:15:10 00:30:13 4,368 13,5 6 ZDF auslandsjournal spezial: Corona global 22:20:53 00:29:06 3,588 15,1 7 ZDF SOKO Wismar 18:05:44 00:43:07 3,536 19,8 8 RTL RTL AKTUELL 18:44:46 00:20:28 3,497 16,7 9 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise – Lockerungen für Deutschland 19:30:27 00:44:46 3,384 11,8 10 ARD maischberger. die woche 20:45:23 01:14:06 3,033 9,6 11 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7006 19:37:27 00:22:07 2,948 10,1 12 ZDF Die Rosenheim-Cops 16:22:42 00:42:32 2,813 25,1 13 ZDF heute spezial 15:40:58 00:41:14 2,777 24,2 14 ARD Tagesthemen 22:00:41 00:31:33 2,755 10,4 15 ZDFneo Wilsberg 20:15:05 01:26:36 2,753 8,5 16 ZDF Leute heute 17:48:20 00:12:07 2,492 17,5 17 ARD Gefragt - Gejagt Folge 402 17:59:17 00:45:56 2,405 14,0 18 RTL RTL AKTUELL-SPEZIAL 20:13:57 00:17:31 2,363 7,4 19 ZDF Bares für Rares 15:05:47 00:35:11 2,285 20,8 20 ARD Rentnercops Folge 26 18:49:11 00:48:38 2,155 9,2

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

