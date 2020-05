Werbeeinbruch wegen Corona-Krise: Pinterest verzeichnet im April Umsatzrückgang

Von

Die Corona-Krise setzt den Social Media-Stars unterschiedlich schwer zu. Während Snap noch stabil durch die jüngste Krise gekommen ist, haben sowohl Facebook als auch Twitter zuletzt seit der Ausbreitung der Pandemie in der westlichen Welt Umsatzrückgänge bzw. -stagnation im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen müssen.

$PINS said on its call that April revenue was down 8% Y/Y, or 6-7% after normalizing for Easter’s timing.

That’s better than $TWTR (-27% in March after lockdowns, declined to give an April number), but a little below $FB (flat in April). Stock finished AH trading down 16.4%. pic.twitter.com/aans2Ubhh9

— Eric Jhonsa (@EricJhonsa) May 6, 2020