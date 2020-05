#trending // Salomon Kalou und Micky Beisenherz Einen Bärendienst hat der Hertha-BSC-Profi Salomon Kalou der gesamten Bundesliga erwiesen. In einer Live-Übertragung auf seiner Facebook-Seite hat er die Öffentlichkeit teilhaben lassen, wie er und andere Profis die Corona-Regeln nicht einhalten, weil sie sich per Handschlag begrüßen, etc. Zudem beschwert er sich ebenfalls live über den Gehaltsverzicht in der Corona-Krise. Das Video hat für viele Diskussionen gesorgt und Kalou erstmal seinen Job gekostet. Er ist von seinem Verein suspendiert worden. Auf den Punkt gebracht hat die Kritik vieler Menschen an Kalous Verhalten Micky Beisenherz in seiner Stern-Kolumne. Sätze wie “Geisterspiele heißen nicht deshalb so, weil sie von großen Geistern aufgeführt werden”, “Es ist ein erschreckendes Zeugnis unglaublicher Ignoranz, ein Fanal des Trotzes – womöglich auch sagenhafter Blödheit” und “Verheerend ist die Kaltschnäuzigkeit, die Ungerührtheit, die Scheißegaligkeit, mit der Spieler wie Kalou oder sein Mannschaftskamerad die Brisanz der Corona-Problematik aufnehmen” sorgten dafür, dass der Text “Die Zerstörung der DFL – wie Kalou die ganze Blödheit der Bundesliga enttarnt” 19.800 Facebook- und Twitter-Interaktionen erzielte.