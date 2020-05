Agentur ressourcenmangel erweitert die Geschäftsführung

Claudia Díaz ist bereits seit Oktober letzten Jahres als Standortleiterin Beratung an Bord. In ihrer neuen Funktion übernimmt sie den Aufgabenbereich Client Services, den sie sich ab Herbst diesen Jahres mit Laura Schlotthauer, die sich derzeit in Elternzeit befindet, teilen.

Neu hinzu stößt Nicolas Schwendemann. Er kommt von Bündnis 90/Die Grünen, wo er als Leiter Öffentlichkeitsarbeit die Kampagnen und Wahlkämpfe für die Partei managte. Davor war Schwendemann für die Agentur Ziemlich Beste Antworten tätig. Bei ressourcenmangel an der Panke verantwortet der Kampagnenexperte den Bereich Strategie und Kreation. So ganz neu ist Schwendemann bei ressorcenmangel allerdings nicht: Bis 2016 leitete er Kampagnenteams am Berliner Standort. “ressourcenmangel steht für intelligente Kommunikation und Kreation auf einem stabilen strategischen Fundament – und das in allen Kommunikationsdisziplinen, vom KI-Bot bis zur integrierten Kampagne. Ich freue mich, dieses einzigartige Angebot gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen am Berliner Standort weiter zu stärken“, sagt Schwendemann.

Keine Änderungen dagegen gibt es in der kaufmännischen Leitung des Standorts, für die nach wie vor Jens Lange verantwortlich ist. “Wir blicken positiv in die Zukunft. Mit der aktuellen Aufstellung der Geschäftsführung unseres größten Standorts sind wir gut gerüstet, um weiterhin erfolgreicher Impulsgeber für Kommunikationsfragen in komplexen Themenumfeldern von Unternehmen und Institutionen zu sein.“, so Benjamin Minack, Gründer und CEO von ressourcenmangel.

