Fast sieben Millionen sehen Kult-Krimireihe “Nachtschicht” im ZDF

Von

Der Montag bei den 14- bis 49-Jährigen

Beim jungen Publikum lief es für “Nachtschicht” eher beschaulich. Nur 0,76 Mio. schalteten ein, was einen Marktanteil von 8,1% brachte. Der Abend gehörte der “Tagesschau” mit 1,47 Mio. Sehern und 16,9% Marktanteil und RTL. 1,32 Mio. schalteten bei “Wer wird Millionär” ein (14,4%). Stark punkten konnte die Soap “GZSZ” mit 1,32 Mio. Sehern bei 16,5% Marktanteil.

Auf RTL Zwei hatte die Flirt-Show “Match-Promis auf Datingkurs” um 20.15 Uhr einen schwachen Auftakt. Nur 0,41 Mio. Zuschauer bedeuten einen Marktanteil von 4,5 %. Unter den vier “Promis” sticht höchstens Sarah Knappik hervor, die bei “Germany’s Next Topmodel” und später bei “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” bekannt wurde und stets für Trubel sorgte. Es ist auch ein unglücklicher Sendeplatz, denn zur selben Zeit läuft auf Vox mit “First Dates Hotel” eine weitere Flirt-Show. Diese erreichte in der dritten Folge 0,65 Mio. bei 7,1% Marktanteil. Zur Premiere schalteten noch 0,9 Mio. (9,7%) ein. Mit “Naked Attraction” setzt RTL Zwei gleich im Anschluss auf nackte Tatsachen ohne viele Worte. 0,38. Mio. RTL-Zwei-Zuschauer blieben bei der Stange, was einen Marktanteil von 5,6% bedeutete.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 4. Mai 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:25 1,467 16,9 2 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 138 8:15:01 PM 01:35:41 1,324 14,4 3 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7004 7:38:15 PM 00:21:53 1,318 16,5 4 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:25 PM 00:21:26 1,068 11,9 5 RTL RTL AKTUELL 6:44:54 PM 00:21:21 1,059 18,7 6 ZDF heute journal 9:44:49 PM 00:29:03 0,850 9,6 7 ZDF Nachtschicht - Cash & Carry 8:15:06 PM 01:29:14 0,759 8,1 8 ProSieben The Big Bang Theory 10:08:49 PM 00:21:51 0,753 9,8 9 RTL EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN 10:14:33 PM 01:00:02 0,752 11,4 10 ProSieben Young Sheldon 8:44:35 PM 00:19:44 0,751 8,0 11 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3427 7:08:20 PM 00:22:20 0,730 11,1 12 ProSieben The Big Bang Theory 9:39:02 PM 00:20:59 0,728 8,0 13 ProSieben Galileo 7:10:40 PM 00:49:09 0,726 9,9 14 ARD KINDER DES KRIEGES 8:36:51 PM 01:28:52 0,716 7,7 15 ProSieben The Big Bang Theory 9:11:53 PM 00:19:27 0,716 7,6 16 ARD Hart aber fair 10:06:47 PM 00:59:04 0,700 9,9 17 ProSieben ProSieben Spezial: Corona-Update. Live. 7:05:17 PM 00:05:23 0,698 11,5 18 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 6:30:15 PM 00:11:29 0,681 13,3 19 ProSieben The Big Bang Theory 10:38:14 PM 00:20:16 0,662 10,2 20 VOX FIRST DATES HOTEL Folge 3 8:15:06 PM 01:35:35 0,652 7,1

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

Der Montag im Gesamtpublikum

Anzeige

Den Tagessieg errangen im Gesamtpublikum die abendliche “Tagesschau” mit 6,38 Mio. und 19,7% Marktanteil vor dem “Heute Journal” um 21.45 Uhr mit 5,06 Mio. und 16,3%. Die ARD-Dokumentation „Kinder des Krieges” erzählt den Zweiten Weltkrieg aus der Sicht der damaligen Kinder. Die Aussagen der Zeugen werfen einen kritischen Blick auf das Leben im letzten Kriegsjahr 1945. 3,35 Mio. sahen zu – 10,0%.

Später Bei “Hart aber fair” in der ARD lautete das Thema “Was lässt Corona von unserem Leben übrig?”. “Das Kino ist wirklich in absolut existenzieller Gefahr”, sagte der Schauspieler Ulrich Matthes. Weitere Gäste waren Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz), die Virologin Melanie Brinkmann, Sternekoch Alexander Herrmann und stellvertretend für die Bürger Katrin Bruns. Sie ist Mutter von drei kleinen Kindern und derzeit im Home Office. 3,62 Mio. Zuschauer schalteten ein, was einen Marktanteil von 14,7% nach 22 Uhr brachte.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 4. Mai 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Nachtschicht - Cash & Carry 8:15:06 PM 01:29:14 6,957 20,4 2 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:25 6,380 19,7 3 ZDF heute journal 9:44:49 PM 00:29:03 5,060 16,3 4 ZDF heute 6:59:46 PM 00:22:31 4,876 19,1 5 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 138 8:15:01 PM 01:35:41 4,703 14,0 6 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:25 PM 00:21:26 4,245 12,5 7 ARD Hart aber fair 10:06:47 PM 00:59:04 3,619 14,7 8 RTL RTL AKTUELL 6:44:54 PM 00:21:21 3,494 15,1 9 ZDF SOKO München 6:10:03 PM 00:42:53 3,454 17,1 10 ARD KINDER DES KRIEGES 8:36:51 PM 01:28:52 3,346 10,0 11 ZDF WISO 7:29:46 PM 00:41:55 3,319 11,1 12 ZDF Die Rosenheim-Cops 4:13:37 PM 00:42:49 3,040 24,8 13 ARD Großstadtrevier Folge 452 6:49:41 PM 00:50:04 2,949 11,4 14 ZDF heute - in Europa 3:58:37 PM 00:14:15 2,909 24,5 15 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 7004 7:38:15 PM 00:21:53 2,865 9,4 16 ZDF Leute heute 5:52:51 PM 00:12:00 2,848 17,1 17 ARD Gefragt - Gejagt Folge 400 5:59:28 PM 00:46:22 2,776 14,5 18 ZDF heute 4:59:47 PM 00:15:56 2,682 20,2 19 ZDF Bares für Rares 3:05:36 PM 00:52:05 2,677 22,0 20 ARD Tagesthemen 11:06:34 PM 00:29:52 2,614 15,2

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.