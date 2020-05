Disney-Bilanz: Corona-Krise lässt Gewinn um 91 Prozent einbrechen, aber Disney+ hat bereits 54,5 Millionen Abonnenten

Von

Das abgelaufene Quartal dürfte als einer der turbulentesten Dreimonatszeiträume in die Geschichte von Unterhaltungsgigant Disney eingehen. Erfolgsgarant Bob Iger trat völlig überraschend Ende Februar als CEO ab – just in dem Augenblick, als die Corona-Krise die westliche Welt infizierte.

Die Folgen hätten für Disney kaum einschneidender sein können – der inzwischen nach Netflix nur noch zweitwertvollste Medienkonzern der Welt leidet nämlich gleich dreifach unter Corona: im TV-Segment wegen rückläufiger Anzeigenbuchungen, im Filmgeschäft wegen verschobener Filmstarts und -drehs und vor allem im Bereich der Themenparks (Disneyland und Disneyworld), die seit März weltweit geschlossen sind.

Bei Vorlage der neusten Geschäftsergebnisse für das abgelaufene erste Kalenderquartal, das bereits dem zweiten des neuen Fiskaljahres entspricht, konnte Disney größtenteils nicht den Erwartungen der Wall Street entsprechen.

Die Umsätze legten zwar im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 21 Prozent von 14,2 Milliarden Dollar auf genau 18 Milliarden Dollar zu, unterboten aber damit knapp die Analystenschätzungen, die noch bei 18,70 Milliarden Dollar gelegen hatten. Mitverantwortlich für den großen Umsatzsprung war abermals die Integration von 21st Century Fox, das Disney im März vergangenen Jahres für 71 Milliarden Dollar übernommen hatte.

Nach der Akquisition verdiente Disney zwar weiter so gut wie kein anderer Medienkonzern, doch wegen der Folgen der Corona-Krise sind Gewinne bereits im ersten Kalenderquartal erdrutschartig eingebrochen. Nach einem Konzernergebnis von 5,43 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum (das nicht zuletzt durch Steuerbegünstigungen im Zuge der Hulu-Übernahme zustande kam) konnte CEO Bob Chapek im zweiten Geschäftsquartal 2020 nunmehr nur noch einen Nettogewinn von 475 Millionen Dollar ausweisen.

Das entspricht einem Gewinneinbruch von 91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der um Abschreibungen im Zuge der 21st Century Fox-Eingliederung und Hulu-Übernahme bereinigte Gewinn je Aktie gab von 1,61 auf 0,60 Dollar je Anteilsschein nach und verfehlte damit deutlich die Konsensschätzungen der Wall Street, die noch bei 0,91 Dollar gelegen hatten.

Die durch die Corona-Krise entstanden Verluste bezifferte der neue CEO Bob Chapek im ersten Quartal, in dem die Folgen der Pandemie vor allem in Asien und erst in den letzten Märzwochen in der westlichen Welt durchgeschlagen waren, auf bereits 1,4 Milliarden Dollar.

*Disney Says It Lost $1.4B in 2Q Due to Coronavirus Pandemic

Den Löwenanteil der Einbußen musste der knapp 97 Jahre alte Medienpionier erwartungsgemäß im Bereich der Themenparks hinnehmen, mit denen Disney im Vorjahresquartal Umsätze von 6,1 Milliarden Dollars und dabei einen Nettogewinn von 1,5 Milliarden Dollar erzielt hatte.

Weil die einträglichen Disneyland-Themenparks seit März im Rest der Welt geschlossen sind und auch das noch relativ junge Geschäft mit Erlebniskreuzfahrten brutal von den Folgen der weltweiten Pandemie betroffen ist, gaben Erlöse operativ um 10 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar, während die Gewinne der Sparte um 58 Prozent auf 639 Millionen Dollar einbrechen. Wann die Disney-Parls in den USA wiedereröffnen sollen, ist weiter unklar.

No visibility into when US Parks and cruises will reopen; forgoing dividend

Das Fernsehgeschäft mit ABC, National Geographic, ESPN und Spartenkanal FX, hat sich in Zeiten von COVID-19 dagegen erstaunlich robust entwickelt. Zumindest im abgelaufenen Quartal blieben der befürchtete Anzeigenrückgang noch aus – die TV-Sparte legte um 28 Prozent auf Umsätze von 7,25 Milliarden Dollar zu und verdiente mit 2,37 Milliarden 7 Prozent mehr als im Vorjahr. ESPN litt dabei allerdings unter den ausbleibenden Sportübertragungen und musste einen Abonnentenrückgang von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen.

😱 Look at the rapid acceleration in #cordcutting at @ESPN — from 1.9% to 5.5% in just the past year — with #COVID19 set to accelerate these trends meaningfully

Sports leagues need a new strategic plan and fast, as TV is in DEEP trouble pic.twitter.com/OD8mlRBlRw

— Rich Greenfield, LightShed (@RichLightShed) May 5, 2020