trending: Immunitätsnachweis, “Murder Hornets”, Ranga Yogeshwar und die Feuerwehr

#trending // Immunitätsnachweis Viele Diskussionen in den sozialen Netzwerken drehen sich derzeit um das Thema Immunitätsnachweis, eine Art Bescheinigung also, mit der Leute, die den SARS-Cov-2 schon hatten, bestimmte Erleichterungen bekommen könnten, da sie ja offenbar sich und niemanden sonst neu anstecken könnten. Was allerdings noch nicht endgültig durch Studien bewiesen ist. Im Umkehrschluss würden die vollen Grundrechte eben nur diesen Leuten mit Immunitätsnachweis zur Verfügung stehen, allen anderen nicht. Diskriminierung mit Gesundheitsdaten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bitten nun offenbar den Ehtikrat um eine Stellungnahme zum Thema, der Deutschlandfunk erreichte mit einer entsprechenden Meldung 4.900 Interaktionen auf Twitter, die meisten aller journalistischen Artikel vom Sonntag. Die Berliner Zeitung deutet in dem Gesetzesentwurf zudem eine “Impfpflicht durch die Hintertür“, was Impfgegner aus allen Richtungen auf den Plan ruft. Der Artikel sammelte am Sonntag 49.800 Facebook- und Twitter-Interaktionen ein, erklomm damit die Spitze der Social-Media-News-Charts.