Takumi ernennt Peter-Pavel Kraljic zum Head of Germany

Zuvor war er Digital Director bei CNN International Commercial und verantwortete dort die digitale Vermarktung von CNNs Online-Auftritten im deutschen Raum. In seiner vorherigen Position als Head of Sales bei Deezer war Kraljic für die Vermarktung von Audio Werbung in der DACH-Region zuständig und in dem Zuge auch für die Kooperationen mit Brands, Agenturen und Labels.

Vor dieser Tätigkeit war Kraljic Senior Manager New Business Development bei Divimove, das sich als eines der ersten Unternehmen auf Influencer-Marketing auf Youtube spezialisiert hat.

“Influencer Marketing entwickelt sich in Deutschland rasant und ist für viele Marken schon jetzt ein relevanter Kanal, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Ich sehe hierzulande trotz der fortschreitenden Akzeptanz von Influencer-Marketing als wichtiger Kanal noch erhebliches Potential. Ich freue mich darauf, Teil dieses Wachstums zu sein”, so Peter-Pavel Kraljic.

lk

