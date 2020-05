ProSieben hängt mit Free-TV-Premiere von “Shape of Water” andere Privatsender ab

Liebe kennt bekanntlich keine Grenzen: zumindest nicht in Hollywood. In der Free-TV-Premiere "Shape of Water" verliebt sich eine stumme Reinigungskraft im Geheimlabor in ein amphibisches Wesen. 1,32 Mio. junge Zuschauer sahen das oscarprämierte Werk. Anderssein ist im Mainstream angekommen.

Der Sonntag bei den 14- bis 49-Jährigen

ProSieben hatte mit 13,5% Marktanteil den neuesten Film der Privatsender um 20.15 Uhr im Rennen. Die Wiederholung des populäre Piratenklamauks “Fluch der Karibik” auf Sat.1 erreichte nur 0,93 Mio. junge Zuschauer und damit 9,6%. Auf RTL Zwei sahen 0,64 Mio. den Verschwörungs-Thriller “Illuminati” von 2009, was 6,6% Marktanteil brachte. Filme am “echten Leben” orientiert gab es bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Der “Polizeiruf 110” in der ARD erreichte den zweiten Platz in der Top 20 mit 1,59 Mio. Sehern bei 15% Marktanteil. Und blieb damit hinter der abendlichen “Tagesschau”, welche 2,23 Mio. (23,4%) junge Menschen einschalteten. Im ZDF sahen 0,53 Mio., bei einem Marktanteil von 5%, die Dramedy-Reihe “Ella Schön – Die nackte Wahrheit.” Vox konnte mit “Kitchen Impossible” 0,52 Mio. erreichen, was einen Marktanteil von 5,7% zur Prime-Time bedeutete.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 3. Mai 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 7:59:53 PM 00:14:56 7,469 22,2 2 ARD Polizeiruf 110: Heilig sollt ihr sein! 8:14:49 PM 01:28:20 6,900 19,3 3 ZDF heute journal / Wetter 9:45:15 PM 00:41:00 5,103 16,5 4 ZDF Terra X: Welten-Saga 7:31:28 PM 00:43:22 4,960 16,0 5 ZDF heute / Wetter 6:59:37 PM 00:11:07 4,547 18,4 6 ZDF Berlin direkt 7:10:44 PM 00:20:44 4,301 16,2 7 RTL RTL AKTUELL 6:44:45 PM 00:20:41 4,167 17,8 8 ARD Anne Will 9:44:15 PM 00:59:40 4,121 13,9 9 ZDF Ella Schön - Die nackte Wahrheit 8:15:59 PM 01:28:46 4,118 11,5 10 RTL BAUER SUCHT FRAU INTERNATIONAL Folge 3 8:14:30 PM 02:23:18 3,799 11,8 11 ARD Tagesthemen 10:44:50 PM 00:20:04 3,028 13,1 12 ZDF Mord im Mittsommer 10:27:20 PM 01:28:27 2,655 13,5 13 ProSieben Shape of Water - Das Flüstern des Wassers 8:14:53 PM 01:53:06 2,434 7,4 14 RTL LLAMBIS TANZDUELL Folge 3 7:06:53 PM 00:46:22 2,213 7,8 15 ARD Weltspiegel 7:20:28 PM 00:37:08 2,196 7,7 16 ZDF Terra Xpress: Dreiste Diebe und Helfer in der Not 6:29:28 PM 00:29:00 2,162 9,7 17 RTL EXCLUSIV - WEEKEND 5:45:00 PM 00:50:05 2,157 10,7 18 VOX AB INS BEET! DIE GARTEN-SOAP Folge 11 7:14:17 PM 00:45:34 2,128 7,3 19 ARD Heiraten macht mich nervös 3:32:30 PM 01:28:34 1,994 13,2 20 ARD Bericht aus Berlin 6:03:53 PM 00:25:27 1,971 9,8

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

Der Sonntag beim Gesamtpublikum

Die Top 20 bei den Zuschauern ab 3 Jahren dominierten die öffentlich-rechtlichen mit der “Tagesschau” um 20 Uhr (7,47 Mio./ 22,2%) vor “Polizeiruf 110” (6,9 Mio./ 19,3%) und “Heute Journal” (5,1 Mio./ 16,5%). Erfolgreich waren bei den Privatsendern das Format “Ab ins Beet” mit 2,13 Mio. Sehern und 7,3% Marktanteil um 19.15 Uhr auf Vox. Muttersender RTL konnte mit der dritten Folge von “Bauer sucht Frau International” zur Prime-Time 3,80 Mio. Menschen bei 11,8% Marktanteil erreichen. Das ist eine Steigerung zum Sonntag der Vorwoche, als 3,57 Mio. (10,6%) die Kuppel-Show sahen.

Die Doku-Reihe “Terra X – Welten-Saga” stellt mit dem Historiker Sir Christopher Clark spannende Orte vor. 4,96 Mio. (16%) sahen die Folge “Die Schätze Afrikas” und entdeckten dabei vielleicht ihre aktuell eingeschränkte Reiselust wieder.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 3. Mai 2020

