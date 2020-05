Ehemalige “Aktenzeichen XY… ungelöst”-Moderatorin Sabine Zimmermann gestorben

Die ehemalige Moderatorin Sabine Zimmermann ist am vergangene Freitag im Alter von 68 Jahren in München gestorben, wie das ZDF mitteilte. Die Tochter von Eduard Zimmermann war 14 Jahre lang Co-Moderatorin der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" – darunter zehn Jahre an der Seite ihres Vaters, der das Format 1967 ins Leben gerufen hatte.