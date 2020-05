Thomas Kemmerer verstärkt Ippen Digital.

Thomas Kemmerer verstärkt ab Herbst 2020 die Redaktionsleitung der Ippen Digital Zentralredaktion in München. Kemmerer wechselt von DuMont in Köln an die Isar. Als "Leitungsmitglied" der Ippen Digital Zentralredaktion soll Kemmerer seine Erfahrung in der Organisation von Redaktionen und Newsrooms an "entscheidender Stelle" einbringen.