#trending // Irrfan Khan

International war am Mittwoch der Tod des indischen Schauspielers Irrfan Khan nach einer Krebs-Erkrankung das Thema, das die meisten Menschen bewegt hat. Zahlreiche Posts und Artikel erreichten sechsstellige Interaktionsraten. So kam die Hindustan Times mit “Irrfan Khan, actor extraordinaire and India’s face in the West, dies at 53” auf 787.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen, die BBC mit “Irrfan Khan: Slumdog Millionaire and Life of Pi actor dies” auf 365.000, CNN mit “Irrfan Khan, Bollywood icon, dies at 53” auf 289.000 und Comicbook mit “Irrfan Khan, The Amazing Spider-Man and Jurassic World Star, Dies at 53” auf 202.000.

Kollege Shah Rukh Khan würdigte Irrfan Khan auf Facebook mit den Worten “My friend…inspiration & the greatest actor of our times. Allah bless your soul Irrfan bhai…will miss you as much as cherish the fact that you were part of our lives.” 688.000 Reaktionen waren die Folge.