“Promis unter Palmen” schlägt knapp Jubiläumsfolge von “GZSZ”

Der RTL-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" feierte mit der 7.000 Folge ein Jubiläum in Spielfilmlänge. Mit 1,65 Mio. 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,9% konnte die Soap allerdings nicht den Tagessieg beim jungen Publikum erreichen. "Promis unter Palmen" auf Sat.1 lief ein Stück besser.

Der Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen:

1,77 Mio. Seher bei einem Marktanteil von 18,6% bedeuteten für das Finale der Skandal-WG “Promis unter Palmen” den ersten Platz für Sat.1. RTL war trotzdem über den Abend rund um die Jubiläums-Folge mit dem Titel “Im Paradies der Verdammnis” stabil beim Marktanteil. “7000 Folgen GZSZ -Die Stars hautnah” sahen um 21.30 Uhr noch 1,20 Mio., was einen Marktanteil von 12,8% bedeutete. Anlässlich der Folge präsentiert auch das Magazin Playboy in einer Sonder-Edition alle Schauspielerinnen der Serie, die in früheren Ausgaben noch mehr Haut zeigten. Das waren Ulrike Fank, Silah Sahin, Nina Bott, Isabell Horn, Uta Kargel, Bonnie Strange und Iris Mareike Steen.

ProSieben setzte auch auf Männerthemen zur Prime-Time mit der Rennspiel-Verfilmung “Need for Speed”. Für die wilde Raserei konnten sich nur 0,68 Mio. begeistern, was einen dürftigen Marktanteil von 7,3% brachte. Kabel Eins war mit dem Animationsfilm für die ganze Familie “Shrek – Der tollkühne Held” mit 0,61 Mio. und einem Marktanteil von 6,4% nicht weit vom Muttersender entfernt. Den dritten Platz erreichte am Mittwoch die abendliche “Tagesschau” mit 1,42 Mio. und 15,9%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 29. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 SAT.1 Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Folge 6 8:15:09 PM 01:31:55 1,766 18,6 2 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 5 7:37:56 PM 01:25:27 1,651 17,9 3 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:20 1,422 15,9 4 RTL RTL AKTUELL 6:44:46 PM 00:21:21 1,291 22,9 5 RTL 7.000 FOLGEN GZSZ - DIE STARS HAUTNAH Folge 1 9:32:44 PM 00:36:07 1,203 12,8 6 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:20 PM 00:19:54 1,034 11,1 7 ZDF heute journal 9:55:53 PM 00:31:16 0,942 10,6 8 SAT.1 Promis Privat 10:21:49 PM 00:41:47 0,937 13,4 9 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3425 7:08:08 PM 00:22:15 0,874 13,3 10 ProSieben Galileo 7:09:59 PM 00:47:57 0,869 11,8 11 RTL STERN TV 10:15:14 PM 01:25:08 0,855 13,9 12 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 6:30:15 PM 00:11:31 0,759 15,4 13 ProSieben Need for Speed 8:14:48 PM 01:59:36 0,676 7,3 14 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 7:55:06 PM 00:15:20 0,615 7,1 15 Kabel Eins Shrek - Der tollkühne Held 8:14:31 PM 01:21:48 0,613 6,4 16 ProSieben ProSieben Spezial: Corona-Update. Live. 7:04:41 PM 00:05:18 0,608 10,1 17 ARD Lang lebe die Königin 8:35:14 PM 01:28:38 0,602 6,2 18 ZDF heute 6:59:50 PM 00:22:25 0,589 9,6 19 ARD Tagesthemen 10:34:46 PM 00:29:09 0,561 8,3 20 ZDF auslandsjournal spezial 10:29:16 PM 00:29:03 0,547 7,7

Der Mittwoch beim Gesamtpublikum

Auch beim Gesamtpublikum schaffte es “GZSZ” mit 3,61 Mio. Zuschauern und einem Marktanteil von 11,0% locker in die Top 20. Der Tag gehörte in der Spitze aber dem Ersten. “ARD extra: Die Corona-Lage” hatte mit 6,49 Mio. Sehern (19,4%) mehr Zuschauer als die abendliche “Tagesschau” mit 6,15 Mio. (19,1%). Die Bürger warten auf neue Lockerungsmaßnahmen und Leitlinien der Kanzlerin.

Auf dem dritten Platz landete die Tragikomödie “Lang lebe die Königin” mit runden 6 Mio. Zuschauern, was einen Marktanteil von 18,1% bedeutete. Es war der letzte Film von Hannelore Elsner, die am 21. April 2019 verstarb. Die Rateshow “Da kommst! Du nie drauf!” im ZDF erreichte am Abend 3,67 Mio. Zuschauer und 11% Marktanteil. Als Gäste traten Jan Hofer, Ross Antony, Laura Wontorra, Matze Knop, Judith Rakers sowie Giovanni Zarrella auf.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 29. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:20 PM 00:19:54 6,492 19,4 2 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:20 6,153 19,1 3 ARD Lang lebe die Königin 8:35:14 PM 01:28:38 6,007 18,1 4 ZDF heute 6:59:50 PM 00:22:25 5,178 20,6 5 ZDF heute journal 9:55:53 PM 00:31:16 4,136 14,2 6 RTL RTL AKTUELL 6:44:46 PM 00:21:21 3,966 17,0 7 ZDF SOKO Wismar 6:06:55 PM 00:43:55 3,756 18,4 8 ZDF Da kommst Du nie drauf! 8:26:32 PM 01:28:46 3,671 11,0 9 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 401 5:59:23 PM 00:45:44 3,635 18,7 10 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 5 7:37:56 PM 01:25:27 3,613 11,0 11 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise - Wirtschaft im Sturzflug 7:25:04 PM 00:11:59 3,438 12,7 12 ZDF Heldt 7:40:39 PM 00:43:00 3,291 10,5 13 ZDF Die Rosenheim-Cops 4:12:56 PM 00:42:44 3,260 25,1 14 SAT.1 Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Folge 6 8:15:09 PM 01:31:55 3,111 9,5 15 ARD PLUSMINUS 10:04:55 PM 00:28:55 3,006 10,9 16 ZDF Leute heute 5:49:43 PM 00:12:11 2,940 17,7 17 ZDF heute - in Europa 3:58:19 PM 00:13:32 2,873 22,9 18 ZDF auslandsjournal spezial 10:29:16 PM 00:29:03 2,803 12,1 19 ZDF Bares für Rares 3:05:58 PM 00:52:14 2,711 21,3 20 ARD Rentnercops Folge 25 6:48:05 PM 00:49:10 2,502 9,9

