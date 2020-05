Philipp Reker heuert bei human unlimited/california an

Covid 19 erhöht den Transformationszwang für jedes Unternehmen und jede Branche. Die Erfolgsrezepte der Vergangenheit lassen sich nicht auf die kommenden Jahre fortschreiben. Purpose als Navigationssystem für die Unternehmenssteuerung und -performance gewinnt deswegen weltweit sprunghaft an Bedeutung.

Deshalb verstärkt sich die Agentur human unlimited, die erst im Februar 2020 von Frank Dopheide ins Leben gerufen wurde, nach Amerika, dem Heimatland des Purpose.: Am Standort Kalifornien wird Philipp Reker wird den neuen Außenposten leiten. Von dort aus soll er gemeinsam mit Frank Dopheide und seinem Team nationale und internationale Kunden von der Purpose-Definition bis zur Umsetzung beraten.

Philipp Reker hat nicht nurn eine eindrucksvolle Vita, er ist auch im Thema Purpose zuhause. So war er bei Daimler, Global Business Director bei DDB und hat für Mattel in Los Angeles als Vice President Culture & Transformation den Purpose mitentwickelt sowie in die globale Umsetzung gebracht. “Kalifornien hat mit seinem innovationsfreudigen Spirit einen Kulturvorteil. Ob Tesla, Google, Patagonia oder Apple, Purpose liefert hier die Vision, den Mut und die Energie, die Welt zum Besseren zu verändern und extrem erfolgreich zu sein. Es geht es darum, Sinn zu stiften, um gemeinsam eine neue Zukunft zu gestalten. Nicht weil Menschen es müssen, sondern weil sie es wollen”, erklärt Philipp Reker seine neue Aufgabe. „Philipp blickt vom anderen Ende der Welt mit einer anderen Perspektive auf unsere Themen. Das macht unseren Blick größer. Die Unternehmen in Kalifornien sind Vorreiter und in vielen Bereichen gedanklich weiter. Das treibt uns. Und wir können nun guten Gewissens rund um die Uhr arbeiten. Das macht uns schneller. Unsere Mandanten und wir freuen uns sehr auf Philipp und das was wir gemeinsam bewegen“, freut sich Frank Dopheide über den Neuzugang.

