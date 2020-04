#trending // Mike Pence ohne Maske

Am Montag wurde ein misslungener Pressetermin der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zum Aufreger, weil Abstands- und Maskenregelungen nicht eingehalten wurden. Am Dienstag wurde in den USA ein ähnlicher Fall zum Aufreger: Vizepräsident Mike Pence besuchte ein Corona-Test-Labor ohne Maske. Noch während des Pressetermins gab es empörte Reaktionen, sodass das Labor via Twitter mitteilte: “Mayo Clinic had informed @VP of the masking policy prior to his arrival today”. Der Tweet wurde später wieder gelöscht.

Pence selbst argumentierte, er müsse keine Maske tragen, da er regelmäßig getestet werde. Dennoch: Wie schon im Fall Kramp-Karrenbauer ein verheerendes Zeichen, wenn diejenigen die die Regeln machen, diese nicht einhalten. NBC News erzielte mit “Pence flouts Mayo Clinic policy by touring coronavirus testing facility without a mask” 442.000 Reaktionen auf Facebook und Twitter, CNBC mit “Coronavirus: Mike Pence visits Mayo Clinic without mask despite Covid-19“.