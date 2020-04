“The Masked Singer” erreicht mit Staffel-Finale phänomenale 36,9% beim jungen Publikum

Von

Der Dienstag bei den 14- bis 49-Jährigen

3,38 Mio. sahen, wie sich Beck im Finale gegen den Wuschel durchsetzte, der sich als Teenie-Star Mike Singer entpuppte. Das Finale schalteten damit noch mehr Zuschauer ein als 2019 bei der Premiere, damals waren es 2,67 Mio. mit einer etwas höheren Rekord-Quote von 38,5%. Die 3,38 Mio. waren zudem ein neuer Rekord für “The Masked Singer”.

Der Dienstag war der Tag von ProSieben. Auch “Red” um Mitternacht hatte noch 1,23 Mio. Seher mit 31,3% Marktanteil und damit mehr junge Zuschauer als jedes andere Prime-Time-Format um 20.15 Uhr! Eine weitere gute Nachricht: Auf eine dritte Staffel müssen die Fans der Show nicht ein Jahr warten. ProSieben gab am 24. April bekannt, dass diese bereits im Herbst 2020 ausgestrahlt werden soll.

Auf dem zweiten Platz folgte am Dienstag die “Tagesschau” (1,74 Mio./ 17,6 %) vor “GZSZ” mit der 6999. Folge und 1,48 Mio. Zuschauern und 16,4%. Am Mittwoch gibt es direkt nach einer “GZSZ”-Folge in Spielfilmlänge auch noch eine Doku: “7000 Folgen GZSZ – Die Stars hautnah”. Sat.1 erreichte mit “Navy CIS” um 20.15 Uhr und 21.15 Uhr 0,54 Mio. und 0,56 Mio. junge Zuschauer, sowie 5,2% und 5,3%, Vox mit “Hot oder Schrott” um 20.15 Uhr 0,52 Mio. und 5,0%, RTL Zwei mit “Hartz und herzlich” 0,60 Mio. und 5,7%, Kabel Eins mit “Königreich der Himmel” 0,43 Mio. und 4,3%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 28. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ProSieben The Masked Singer 8:15:17 PM 03:03:32 3,380 36,9 2 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:28 1,738 17,6 3 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6999 7:39:17 PM 00:21:24 1,481 16,4 4 RTL RTL AKTUELL 6:44:47 PM 00:21:24 1,346 21,7 5 ProSieben red. 12:00:40 AM 00:26:29 1,227 31,3 6 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:28 PM 00:14:47 1,092 10,8 7 RTL Escape Plan 8:15:00 PM 01:39:49 1,016 9,7 8 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3424 7:08:12 PM 00:22:16 0,933 13,1 9 ZDF heute journal 9:45:34 PM 00:30:54 0,918 8,9 10 ProSieben Galileo 7:13:10 PM 00:39:20 0,915 12,0 11 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 6:30:15 PM 00:11:22 0,908 16,9 12 ProSieben red. - The Masked Singer Countdown 8:00:24 PM 00:11:49 0,843 8,6 13 ProSieben ProSieben Spezial: Corona-Update. Live. 7:07:00 PM 00:06:10 0,730 11,0 14 ZDF heute 6:59:52 PM 00:21:52 0,704 10,4 15 ARD Die Heiland - Wir sind Anwalt Folge 7 8:30:15 PM 00:47:59 0,702 6,7 16 RTL Take Me Out Folge 502 10:15:16 PM 00:44:05 0,688 8,1 17 RTL EXPLOSIV - DAS MAGAZIN (N) 5:59:52 PM 00:24:45 0,681 13,5 18 ARD In aller Freundschaft Folge 893 9:20:01 PM 00:42:54 0,663 6,2 19 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 7:56:36 PM 00:15:53 0,617 6,4 20 ProSieben DIE SIMPSONS 6:39:25 PM 00:20:10 0,610 9,9

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

Der Dienstag beim Gesamtpublikum

Beim Publikum ab 3 Jahren konnten die abendliche “Tagesschau” (6,22 Mio. / 18,2%) und die Krimi-Reihe “Die Heiland – Wir sind Anwalt” (5,65 Mio./ 16,0 %) im Ersten “The Masked Singer” (5,34 Mio. / 19,1%) hinter sich lassen. Die 5,34 Mio. Gesamt-Zuschauer sind dennoch der beste Wert, den die ProSieben-Show jemals erreicht hat. Das Finale 2019 hatten noch 4,34 Mio., also genau eine Million weniger eingeschaltet.

RTL schaffte es am Abend mit “Escape Plan” hingegen nicht in die Top 20. Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger brechen in dem Action-Kracher von 2013 gemeinsam aus einem Gefängnis aus. Es war der erste gemeinsame Film der Altstars. 2,03 Mio. sahen bei RTL zu, überschaubare 5,9%. Doch “Altes” hatte auch Erfolg: “Bares für Rares” konnte selbst um 15 Uhr im ZDF 2,86 Mio. Zuschauer erreichen, was einen Marktanteil von 22,8% bedeutete.

Von den kleinen Sendern stach u.a. noch Nitro heraus, wo “James Bond 007 – Diamantenfieber” 1,26 Mio. Leute einschalteten – tolle 3,7%.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 28. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:28 6,220 18,2 2 ARD Die Heiland - Wir sind Anwalt Folge 7 8:30:15 PM 00:47:59 5,646 16,0 3 ProSieben The Masked Singer 8:15:17 PM 03:03:32 5,342 19,1 4 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:28 PM 00:14:47 5,281 15,1 5 ZDF heute 6:59:52 PM 00:21:52 5,266 20,1 6 ARD In aller Freundschaft Folge 893 9:20:01 PM 00:42:54 5,110 15,2 7 ZDF Die Rosenheim-Cops 7:40:12 PM 00:42:49 4,917 14,9 8 RTL RTL AKTUELL 6:44:47 PM 00:21:24 4,112 17,0 9 ZDF heute journal 9:45:34 PM 00:30:54 4,110 13,0 10 ZDF ZDF spezial: Corona-Krise – Folgen für den Klimaschutz 7:24:20 PM 00:12:48 3,857 13,7 11 ZDF SOKO Köln 6:08:53 PM 00:43:34 3,644 17,1 12 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 381 5:59:28 PM 00:45:01 3,620 17,8 13 ZDF Die Rosenheim-Cops 4:13:14 PM 00:42:38 3,468 26,3 14 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6999 7:39:17 PM 00:21:24 3,154 9,8 15 ZDF Leute heute 5:52:07 PM 00:12:10 3,136 17,3 16 ZDF heute - in Europa 3:58:19 PM 00:14:05 3,062 24,8 17 ARD FAKT 10:02:55 PM 00:28:38 2,990 10,5 18 ZDF Bares für Rares 3:05:39 PM 00:52:13 2,862 22,8 19 ZDF heute 4:59:53 PM 00:15:25 2,835 19,9 20 ARD WaPo Bodensee Folge 30 6:48:50 PM 00:48:17 2,801 10,6

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

