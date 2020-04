Most-Trusted-Brands-Studie 2020: VW, Nestlé und C&A gelten als vertrauenswürdig

In der Most-Trusted-Brands-Studie 2020 wurden mehr als 3.600 Marken in 22 Kategorien aus dem alltäglichen Konsumumfeld als vertrauenswürdig eingestuft. Nachhaltige Marken wie Frosch bei Haushaltsreinigern erreichen ebenso eine Top-Position wie Bosch bei Haushaltsgeräten oder Gerolsteiner bei Mineralwasser. VW bleibt auf Platz 1 der vertrauenswürdigsten Automobilmarken.

Insgesamt nannten die Befragten 3.603 verschiedene Marken über 22 Produktkategorien hinweg, in einer offenen Frage ohne Markenvorgaben. Jährlich werden dazu 4.000 Verbraucher ab 18 Jahre in Deutschland bevölkerungsrepräsentativ ab 18 Jahre befragt. Die Vielzahl der Marken, die für den Verbraucher relevant sind, nehmen dabei stetig zu – im vergangenen Jahr nannten die Befragten in den vergleichbaren Kategorien 2.617 Marken.

Auf den Spitzenplätzen in ihren Produktkategorien sind diese Marken die “Most Trusted Brands 2020”: Abtei, Allianz, Almased, Aspirin, Bosch, C&A, Edeka, Frosch, Gerolsteiner, Haribo, Milka, Nestlé, Nivea, Persil, Rotkäppchen Sekt, Samsung, Sparkasse, Teekanne, Volkswagen, und Wick. Erstmals erhoben wurden die Produkt-Kategorien Bier und Saft. Hier überzeugte die Bier-Marke Krombacher, bei den Säften die Marke Hohes C.

Die jeweiligen Top 3 genannten Marken in den Leistungsdimensionen:

Qualität: Miele, Samsung, Apple

Reputation/Prestige: Apple, Samsung, Miele

Nachhaltigkeit: Frosch, Alnatura, Miele

Bedürfnisorientiert: Samsung, Apple, Aldi

Serviceorientiert/Kundenzentriert: Amazon, Miele, Telekom

Innovationskraft/Fortschrittlichkeit: Apple, Samsung, Tesla

Richtige Leistung für den Preis: Aldi, Miele, Samsung

Andreas Schröder, Geschäftsführer von Reader’s Digest Deutschland, in dessen Auftrag die Studie durchgeführt wird, sagt: “Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz – das ist die sogenannte VUKA-Welt, in der wir heute alle leben. Wir brauchen Einordnung in dieser oft unübersichtlichen Welt. Sie ist geprägt durch stetige Beschleunigung und Informationsüberfluss. Darauf müssen wir als Unternehmenslenker und Markenverantwortliche gezielt mit Vertrauensbildung eingehen.”

Was den Automobilmarkt betrifft, bleiben zwei Drittel der befragten Verbraucher skeptisch. Das Vertrauen in die Automobilindustrie nimmt also nicht zu, es gibt aber trotz den Diesel-Abgasdiskussionen weniger Konsequenzen, als man annehmen könnte. Weiterhin will nur ein Drittel der Befragten (32 Prozent) sein Verhalten aufgrund des Dieselskandals beim Automobilkauf ändern. Die Neigung ein Elektro-Auto zu kaufen nimmt nicht zu, sondern tendenziell sogar eher ab.

Bei der Wahl der Automarke scheint es nach dieser Studie nur wenig Wechselbereitschaft zu geben. 2016 haben noch 46 Prozent der Konsumenten der Automobilbranche ein (sehr) hohes Vertrauen ausgesprochen, 2018 waren es nur noch 39 Prozent und 2019 war fast alles wieder beim Alten: Fast jeder Zweite (43 Prozent) gab an, dass er sehr hohes Vertrauen in die Automobilindustrie hat. Jetzt in der 2020-Studie (Erhebung Dezember 2019) liegt der Anteil immer noch bei 42 Prozent.

Reader’s Digest hat die Most-Trusted-Brands-Studien 2001 ins Leben gerufen und erhebt seitdem jährlich das Markenvertrauen der Deutschen.

