“First Dates Hotel” kann starke Premierenzahlen nicht halten – “Spreewaldkrimi” überzeugt

“First Dates Hotel” lag mit einem Marktanteil von 8,0% in der zweiten Folge weiter über dem Vox-Normalniveau. Zum Start konnte die wöchentliche Dating-Show allerdings noch 9,7% bei den jungen Zuschauern verbuchen. Was jedoch üblich nach der Premiere ist.

Von

Der Montag bei den 14- bis 49-Jährigen

Den Tagessieg errang im jungen Publikum die “Tagesschau” mit 18,1% Marktanteil und 1,49 Mio. Zuschauern. Das zeigt, dass der Informationsbedarf in der Corona-Krise weiter vorhanden ist. Sat.1 konnte hingegen mit der Unterhaltungssendung “111 verrückte Quarantäne-Knaller!” nicht punkten. Nur 0,70 Mio. schalteten ein, was einen enttäuschenden Marktanteil von 7,6% um 20.15 Uhr bedeutete. Wahrscheinlich ist dem Publikum noch nicht sehr nach Lachen bei dem Thema zumute. Die Sendung ist ein Alternativ-Programm zum schwachen “Big Brother”, das bei den Zuschauern durchfiel und um 21.45 Uhr nur 0,39 Mio. und 5,2% erreichte.

Den zweiten Platz errang “Wer wird Millionär” mit 1,29 Mio. bei 14,1% Marktanteil. “GZSZ” schaffte es auf den dritten Platz mit 1,26 Mio. und 17%. Morgen strahlt RTL die dann 7.000 Folge der populären Soap aus. Werte die ProSieben mit den US-Serien “Young Sheldon” und “The Big Bang Theory” über den ganzen Abend ab 20.15 Uhr nie erreichen konnte.

RTL Zwei erreichte mit seinen beiden neuen Doku-Soaps “Clever wohnen” und “Mensch Handwerker” unterdessen 0,47 Mio. und 0,40 Mio. 14- bis 49-Jährige, die Marktanteile lagen bei etwas blassen 5,1% und 4,8%.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 26. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:27 1,486 18,1 2 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 137 8:14:56 PM 01:35:48 1,288 14,1 3 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6998 7:37:44 PM 00:22:00 1,263 17,0 4 RTL RTL AKTUELL 6:44:54 PM 00:20:09 1,142 21,4 5 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:27 PM 00:14:21 0,944 10,8 6 RTL EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN 10:14:01 PM 01:01:08 0,833 12,0 7 ProSieben The Big Bang Theory 9:39:57 PM 00:21:24 0,812 9,1 8 ZDF heute journal 9:43:50 PM 00:31:12 0,810 9,3 9 ProSieben The Big Bang Theory 10:08:37 PM 00:21:34 0,797 10,0 10 ProSieben The Big Bang Theory 9:12:04 PM 00:20:02 0,782 8,2 11 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3423 7:07:06 PM 00:22:04 0,765 12,6 12 ZDF Spreewaldkrimi - Zeit der Wölfe 8:14:29 PM 01:28:01 0,760 8,2 13 ProSieben Young Sheldon 8:44:28 PM 00:19:54 0,739 7,9 14 VOX FIRST DATES HOTEL Folge 2 8:14:54 PM 01:34:48 0,726 8,0 15 ARD Tagesthemen 10:31:06 PM 00:29:59 0,717 10,3 16 SAT.1 111 verrückte Quarantäne-Knaller! 8:15:46 PM 01:19:40 0,703 7,6 17 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 7:55:56 PM 00:15:45 0,668 8,4 18 ProSieben Young Sheldon 8:15:08 PM 00:19:36 0,642 7,3 19 ZDF heute 6:59:44 PM 00:22:26 0,640 10,9 20 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 6:30:15 PM 00:11:22 0,601 13,1

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

Der Montag beim Gesamtpublikum

Der Wolf ist wieder im Spreewald. Dem tierischen Einwanderer aus Polen will ein Jäger allerdings mit der Flinte begegnen. Ob ihm das gelang? Der Wald war schon immer ein Ort der Mysterien. Der “Spreewaldkrimi – Zeit der Wölfe” dominierte die Top 20 beim gesamten Publikum. Hervorragende 20,3% Marktanteil und 6,66 Mio. bedeuteten den Tagessieg vor der “Tagesschau” (5,88 Mio./ 19,0%) und “Heute” (4,90 Mio. / 21,3 %).

Auch mit seinem zweiten Spielfilm schaffte es das ZDF knapp in die Top 20. Die Fortsetzung “Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe” konnte fast exakt die Zahlen der Ausstrahlung des Erstlings am vergangenen Montag erreichen. 2,37 Mio. Zuschauer und 12,9% Marktanteil konnten sich für den US-amerikanischen Hochglanz-Erotikfilm begeistern.

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 27. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ZDF Spreewaldkrimi - Zeit der Wölfe 8:14:29 PM 01:28:01 6,660 20,3 2 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:27 5,876 19,0 3 ZDF heute 6:59:44 PM 00:22:26 4,909 21,3 4 ZDF heute journal 9:43:50 PM 00:31:12 4,615 15,3 5 RTL WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 137 8:14:56 PM 01:35:48 4,450 13,8 6 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:27 PM 00:14:21 4,039 12,6 7 ZDF WISO Corona spezial 7:29:14 PM 00:40:58 3,410 12,1 8 RTL RTL AKTUELL 6:44:54 PM 00:20:09 3,380 16,2 9 ARD Im Reich der Wolga Folge 3 8:29:48 PM 00:43:03 3,333 10,1 10 ZDF SOKO München 6:10:38 PM 00:42:15 3,285 18,0 11 ARD Hart aber fair 9:14:30 PM 01:15:34 3,122 10,2 12 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 356 5:59:30 PM 00:45:41 3,083 17,9 13 ARD Tagesthemen 10:31:06 PM 00:29:59 3,061 13,3 14 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6998 7:37:44 PM 00:22:00 2,825 9,8 15 ZDF Die Rosenheim-Cops 4:13:21 PM 00:42:45 2,741 25,5 16 ZDF Leute heute 5:54:03 PM 00:11:54 2,702 18,0 17 ZDF heute - in Europa 3:58:44 PM 00:13:52 2,543 24,4 18 ZDF Bares für Rares 3:06:00 PM 00:52:04 2,420 22,7 19 RTL EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN 10:14:01 PM 01:01:08 2,406 10,6 20 ZDF Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe 10:17:31 PM 02:00:22 2,369 12,9

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.