trending: die Corona-Aufreger des Tages, die Rolling Stones und “Living In A Ghost Town”, Drake, The Weeknd und Saint Jhn

#trending // die Rolling Stones und “Living In A Ghost Town” Die Rolling Stones haben ihren ersten neuen Song seit acht Jahren veröffentlicht. Laut Instagram-Seite der Band wurde “Living In A Ghost Town” zwar schon im vergangenen Jahr in Los Angeles und London aufgenommen, allerdings erst jetzt in Isolation fertig gestellt. Daraufhin deuten auch Textzeilen wie “life was so beautiful, then we all got locked down”, die perfekt in die Zeit passen. Auf YouTube wurde das Video in den ersten Stunden bereits hunderttausende Male angeschaut, Millionen weitere Views werden folgen.