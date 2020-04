Google führt Identifikationsprogramm für Werbetreibende ein

Google führt im Sommer ein Identifikationsprogramm ein, das Werbetreibende verpflichtet, ihre Identität zu bestätigen. So will der Konzern gegen Falschmeldungen und Betrüger vorgehen, sei es im Wahlkampf oder im Bezug auf Corona.

Die Corona-Krise hat das Bedürfnis der Menschen nach seriöser Berichterstattung explodieren lassen. Unter die vielen seriösen Berichte mischen sich aber auch immer wieder Falschmeldungen, die Klicks generieren und Panik verbreiten sollen. Google will dieser Praxis jetzt einen Riegel vorschieben. Das gab der Konzern über den hauseigenen Blog bekannt.

Bereits 2018 stellte Google ein Regelwerk zur Verifizierung von politischer Werbung vor. Die Richtlinie sieht vor, dass alle Werbetreibenden, die Anzeigen rund um politische Wahlen auf Googles Plattformen schalten möchten, ein Prüfungsprogramm durchlaufen, um ihre Identität zu bestätigen. So können User mit einem einfach Klick mehr über den Werbetreibenden erfahren. Das war bisher aber nur bei politischen Anzeigen möglich. Jetzt soll die Regelung für alle Werbetreibenden verpflichtend eingeführt werden.

Werbung auf Google in Zukunft nur mit Gründungsdokument und Ausweis

“Im Rahmen dieser Initiative müssen Werber ein Überprüfungsprogramm abschließen, um Anzeigen im Google-Netzwerk kaufen zu können. Werbetreibende müssen einen persönlichen Ausweis, Gründungsdokumente oder andere Informationen vorlegen, aus denen hervorgeht, wer sie sind und in welchem ​​Land sie tätig sind. Ab diesem Sommer werden für den Usern diese Informationen über den Werbetreibenden abrufbar sein”, erklärt John Canfield, Googles Director of Product Management und Ads Integrity in dem Blog.

Google will so die Verbreitung von Falschnachrichten, sei es im Wahlkampf oder im Bezug auf Corona, eindämmen und Quellen inkorrekter Informationen identifizieren und bekämpfen. Der nette Nebeneffekt: Datensammler Google zwingt Werber weitere Daten preiszugeben, die der Konzern in der ein oder anderen Form verwenden könnte. Google reagiert damit auch ein Stück weit auf Forderungen aus dem letzten Jahr als das Wall Street Journal anmerkte, Google profitiere von falsch gemeldeten und registrierten Betrieben.

Der Prozess soll diesen Sommer in den USA beginnen und dann weltweit ausgeweitet werden. Weitere Informationen für Werbetreibende stellt Google hier bereit.

