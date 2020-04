“Germany’s Next Topmodel”: Heidi Klums Mädchen legen mit Staffel-Rekord auf satte 20,8% zu

"Germany's next Topmodel" erzielte am Donnerstagabend bei den 14- bis 49-Jährigen hervorragende Zuschauerzahlen. 1,96 Millionen junge Menschen verfolgten die Casting-Show, die in der Folge mit viel Lack und Leder aufwartete. Kein Wunder, denn Pussycat-Doll Nicole Scherzinger unterstützte Heidi Klum.

Der Donnerstag bei den 14- bis 49-Jährigen

Die Nachwuchsmodels erreichen damit für ProSieben weiter Traumquoten in dieser Staffel. Es ist die beste Zuschauerzahl seit März 2018 beim jungen Publikum. Die Staffel-Rekorde purzelten auch beim Gesamtpublikum: 2,82 Mio. ist ebenfalls der beste Wert seit zwei Jahren.

RTL versuchte mit einer Doppelfolge “Der Lehrer” die jungen Seher in der Corona-Quarantäne wieder in den Unterricht zu bringen. Folge 10 sahen allerdings nur 0,99 Millionen Zuschauer, was einen Marktanteil von 10,2% bedeutete. Trotzdem lief der Tag sehr gut für RTL, da “GZSZ” (1,23 Mio./ 17,4 %) und “RTL aktuell” (1,09 Mio./ 20,9%) sich auf den vordersten Plätzen behaupten konnten. Auf dem zweiten Platz allerdings lag die “Tagesschau” mit 1,35 Mio. Zuschauern und 16,9% Marktanteil. Nach der täglichen “Corona Lage” verließ das junge Zielpublikum allerdings das Erste. So konnte “Der Zürich-Krimi: Borchert und die tödliche Falle” bei ihnen nur 6% Marktanteil erreichen, was 0,58 Millionen Sehern entspricht. Das sah beim Gesamtpublikum allerdings anders aus.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 23. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 8:15:19 PM 01:57:31 1,958 20,8 2 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:31 1,358 16,9 3 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6996 7:38:38 PM 00:21:47 1,235 17,4 4 RTL RTL AKTUELL 6:44:52 PM 00:21:31 1,086 20,9 5 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:31 PM 00:14:44 1,038 11,8 6 ZDF Mein Freund, das Ekel 8:34:48 PM 01:28:17 1,001 10,3 7 RTL DER LEHRER Folge 10 9:14:39 PM 00:44:34 0,993 10,2 8 ZDF heute journal 10:03:45 PM 00:33:28 0,979 10,9 9 RTL DER LEHRER Folge 9 8:15:00 PM 00:46:06 0,968 10,4 10 ProSieben red. 10:38:20 PM 00:44:14 0,879 13,4 11 RTL SCHMITZ & FAMILY Folge 5 10:14:45 PM 00:23:21 0,878 10,3 12 VOX Pixels 8:14:51 PM 01:32:56 0,839 8,8 13 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3421 7:08:23 PM 00:22:34 0,777 13,1 14 ZDF maybrit illner 10:39:26 PM 01:02:39 0,752 12,2 15 RTL SCHMITZ & FAMILY Folge 5 10:43:34 PM 00:23:27 0,703 10,3 16 SAT.1 Criminal Minds Folge 318 8:16:02 PM 00:41:26 0,694 7,5 17 ZDF heute 6:59:54 PM 00:22:48 0,667 11,7 18 VOX JAMES BOND 007: DER MANN MIT DEM GOLDENEN COLT 10:09:21 PM 01:58:19 0,618 10,1 19 ProSieben Galileo 7:10:17 PM 00:49:03 0,585 9,0 20 ARD Der Zürich-Krimi: Borchert und die tödliche Falle 8:30:15 PM 01:28:13 0,576 6,0

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

Der Donnerstag beim Gesamtpublikum

“Der Zürich-Krimi: Borchert und die tödliche Falle” lief bei Gesamtpublikum sehr gut und erreichte mit einem Marktanteil von 18,5% und 6,60 Mio. Zuschauern den zweiten Platz in den Top 20. “ARD extra: Die Corona-Lage” komplettierte mit dem Tagessieg und 6,19 Mio. Zuschauern (19,9% Marktanteil) zusammen mit der abendlichen “Tagesschau” mit 5,9 Millionen Zuschauern und 20% Marktanteil das Treppchen für ARD.

“Deutschland macht auf – mutig oder riskant?” war das Thema beim Talk “Maybrit Illner” um 22.40 Uhr im ZDF. 3,69 Mio. Seher beim Gesamtpublikum bedeuteten einen Marktanteil von 19%. Neben den üblichen Verdächtigen zum Thema, Politiker und Virologen, war Volkswagen-Chef Herbert Diess in der Sendung. Er verwies bei der Frage auf das Vorbild China: „Wir können die Wirtschaft guten Gewissens in Gang bringen“. Trotzdem zeigte er Verantwortung und Linie bei den politischen Entscheidungen aus Berlin. So zeigte er seine persönliche Maske und sagte: „Wir brauchen davon in jeder Woche fünf Millionen in unseren Werken.“

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 23. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:31 PM 00:14:44 6,187 19,9 2 ARD Der Zürich-Krimi: Borchert und die tödliche Falle 8:30:15 PM 01:28:13 6,061 18,5 3 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:31 5,911 20,0 4 ZDF Mein Freund, das Ekel 8:34:48 PM 01:28:17 5,850 17,9 5 ZDF heute journal 10:03:45 PM 00:33:28 5,499 19,8 6 ZDF heute 6:59:54 PM 00:22:48 4,861 21,6 7 ZDF Notruf Hafenkante 7:48:02 PM 00:42:32 3,732 12,6 8 ZDF maybrit illner 10:39:26 PM 01:02:39 3,693 19,0 9 ZDF Was nun, Herr Scholz? 7:26:08 PM 00:19:22 3,375 13,6 10 ARD Panorama 9:59:56 PM 00:28:32 3,326 11,6 11 RTL RTL AKTUELL 6:44:52 PM 00:21:31 3,266 16,0 12 ZDF SOKO Stuttgart 6:08:46 PM 00:44:37 3,250 18,7 13 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 321 5:59:29 PM 00:45:50 3,017 18,5 14 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6996 7:38:38 PM 00:21:47 2,891 10,5 15 ProSieben Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 8:15:19 PM 01:57:31 2,816 9,0 16 ZDF Die Rosenheim-Cops 4:13:48 PM 00:42:40 2,629 25,7 17 ARD Tagesthemen 10:29:21 PM 00:30:07 2,603 10,9 18 ZDF heute - in Europa 3:59:00 PM 00:14:02 2,496 24,7 19 ZDF Bares für Rares 3:05:59 PM 00:52:14 2,340 22,7 20 ZDF Leute heute 5:51:40 PM 00:11:49 2,330 16,9

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

