#trending // Angela Merkel, “scientist in chief” Der zweiterfolgreichste deutschsprachige journalistische Artikel des Tages – hinter einer NRW-führt-doch-eine-Maskenpflicht-ein-Meldung von Focus Online – war am Mittwoch der Welt-Text “In der Corona-Krise herrscht in den USA plötzlich ‘Merkelmania’“. 23.200 Likes & Co. sammelte er auf Twitter und Facebook ein. Während auf der Facebook-Seite der Welt hauptsächlich zustimmende Kommentare zu lesen sind – im Stil von “In der Krise brauchen wir SIE! Wieder einmal beweist sie dies nachhaltig! Sie ist immer auf dem Punkt und mit einer sachlichen Ruhe. Bitte weiter so”, stammen viele der Interaktionen auch von Facebook-Seiten der AfD. Dort heißt es dann: “Einfach nur großartig diese großartige Staatsratsvorsitzende der BRDDR” oder “Irgendwann geht die Nummer nach hinten los. Begreifen die Kwalitetsschurnalisten der Regierungspresse denn wirklich nicht, daß diese Lobhudelei, die Ergebenheitsadressen, diese schleimige Kriecherei den Leuten zunehmend auf den Geist geht?” Dass die “Kwalitetsschurnalisten” sich die Story vom Lob für Merkel in den USA keineswegs ausgedacht haben, weil sie “Ergebenheitsadressen” schicken wollten/mussten, zeigt schon ein einziger Artikel – der des Atlantic mit der Headline “The Secret to Germany’s COVID-19 Success: Angela Merkel Is a Scientist“. Dort heißt es u.a.: “Trusted by her people to navigate this outbreak’s murky waters, without inciting or succumbing to a pandemic of the mind, one politician is less a commander in chief and more a scientist in chief: Angela Merkel.” Und: “With 30 years of political experience, and facing an enormous challenge that begs calm, reasoned thinking, Merkel is at peak performance modeling the humble credibility of a scientist at work.” Und: “The virus is still far from defeated, and no one knows what challenges lie ahead for Germany, or the rest of the world. But judging by Merkel’s approach—her rigor in collating information, her honesty in stating what is not yet known, and her composure—she may someday be remembered not as Germany’s greatest scientist, but as its scientist in chief: the political leader who executed, celebrated, and personified evidence-based thinking when it mattered most.” Der Artikel des Atlantic sammelte seit Montag extrem starke 905.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare auf Facebook, bzw. Likes und Shares auf Twitter ein. Auf der Atlantic-Facebook-Seite lauten Kommentare mit den meisten Likes: “Her power is that mixture she has between reasonable science and empathy and this is literally wisdom… Even her opponents felt blessed by the fact that she is on the head of the country amid this pandemic. The world needs more Merkels” oder schlicht: “Lucky Germany! Wish we had such an intelligent leader in the US!”