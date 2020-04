“Promis unter Palmen” erringt Tagessieg – Mario Barth startet schwach bei RTL

Die Sat.1-Show "Promis unter Palmen" konnte in der fünften Folge bei den Zuschauern mit fast 21% punkten. Eine Bewohnerin gibt auf - Désirée Nick kehrt auf die Bildfläche zurück, um weiter in der Skandal-WG für Unterhaltung zu sorgen.

Der Mittwoch bei den 14- bis 49-Jährigen

Die lästernde Clique extravertierter Prominenter in einer Villa am Strand kommt bei den Zuschauern in Corona-Quarantäne weiter gut an. Am Abend lag das Format “Promis unter Palmen” mit 20,8% Marktanteil und 1,84 Mio. jungen Zuschauen vor der abendlichen “Tagesschau”, welche mit 1,68 Mio. einen Marktanteil von 19,8% erreichte. Sat.1 brachte nach dem Ausscheiden einer Kandidatin sofort auch Unterhaltungskünstlerin Désirée Nick zurück in die Sendung, um weiter für wortakrobatischen Zündstoff zu sorgen. Das verwies auch “ARD extra: Die Corona-Lage” mit 1,36 Mio. Sehern bei 15,6 % Marktanteil auf den dritten Platz. Die Sat.1-Zuschauer blieben dem Sender auch mit “Promis Privat” im Anschluss mit 1,14 Mio. und 17,8% Marktanteil treu.

Mario Barth, ein weiterer Wortakrobat, hatte um 20.15 Uhr mit “Mario Barth räumt auf!” seinen Staffelstart als Anwalt des kleinen Mannes. Doch nur 0,83 Mio. Zuschauer bei einem Marktanteil von 9,2% wollten dem Stadion-Comedian und seinen Team prominenter Mitstreiter beim Faktencheck folgen. Themen wie “Bonpflicht” und “Identitätsdiebstahl” können im Angesicht der Gesundheitskrise wohl nur noch wenige begeistern wie Teammitglied und Hingucker Ruth Moschner.

Top 20 Erwachsene 14 bis 49 Jahre / 22. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 SAT.1 Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Folge 5 8:15:34 PM 01:45:45 1,837 20,8 2 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:51 1,681 19,8 3 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:51 PM 00:17:09 1,361 15,6 4 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6995 7:38:44 PM 00:21:24 1,312 17,4 5 RTL RTL AKTUELL 6:44:49 PM 00:21:12 1,280 24,0 6 SAT.1 Promis Privat 10:38:30 PM 00:41:26 1,135 17,8 7 ZDF heute journal 9:57:44 PM 00:30:12 0,926 10,8 8 RTL ALLES WAS ZÄHLT Folge 3420 7:08:02 PM 00:22:03 0,926 15,4 9 RTL MARIO BARTH RÄUMT AUF! Folge 1 8:15:02 PM 01:42:55 0,827 9,2 10 Kabel Eins Der Tag, an dem die Erde stillstand 8:14:28 PM 01:37:49 0,819 9,2 11 RTL EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN 6:30:15 PM 00:11:29 0,742 16,0 12 RTL STERN TV 10:14:01 PM 01:27:31 0,731 11,4 13 SAT.1 SAT.1 NACHRICHTEN 7:56:07 PM 00:14:54 0,712 8,7 14 ZDF Das Spiel beginnt! 8:28:36 PM 01:28:35 0,689 7,6 15 ZDF auslandsjournal spezial 10:30:30 PM 00:29:54 0,679 9,3 16 ProSieben Galileo 7:11:59 PM 00:48:23 0,638 9,3 17 ProSieben ProSieben Spezial: Corona-Update. Live. 4:59:07 PM 00:07:28 0,570 20,8 18 ZDF heute 6:59:50 PM 00:21:53 0,554 9,6 19 ARD Charité Folge 4 8:33:00 PM 00:47:34 0,550 6,2 20 ProSieben ProSieben Spezial: Corona-Update. Live. 7:05:03 PM 00:06:49 0,533 9,3

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

Der Mittwoch beim Gesamtpublikum

Zur Prime Time konnte auf dem Spartenkanal ZDFneo die Kriminalfilm-Reihe “Wilsberg” ganze 2,74 Mio. Zuschauer beim Gesamtpublikum begeistern. Was einen Marktanteil von 8,6% brachte. Das Erste setzte hingegen weiter auf drei Folgen “Charité”, was parallel in der Spitze nur 8,8% bei 2,8 Mio. Sehern entsprach. Die ZDF-Show “Das Spiel beginnt!” konnte mit Oliver Pocher und dessen Lebensgefährtin 3,63 Millionen Seher erreichen, was einen Marktanteil von 11,4 Prozent brachte. Da hat sich das ZDF mit Pocher, der in den vergangenen Monaten starke Medienpräsenz hatte, sicherlich mehr erhofft.

Dominiert wurden die TV-Quoten von den abendlichen Nachrichtenformaten “Tagesschau” (6,05 Mio. / 19,5%). “ARD extra: Die Corona-Lage” (5,25 Mio./ 16,3%) und “heute” (5,13 Mio. / 21,8%).

Top 20 Zuschauer ab 3 Jahre / 22. April 2020

Platz Sender Titel Startzeit Dauer Sehb. (Mio.) MA (%) 1 ARD Tagesschau 8:00:00 PM 00:15:51 6,049 19,5 2 ARD ARD extra: Die Corona-Lage 8:15:51 PM 00:17:09 5,252 16,3 3 ZDF heute 6:59:50 PM 00:21:53 5,133 21,8 4 ZDF heute journal 9:57:44 PM 00:30:12 4,333 15,2 5 RTL RTL AKTUELL 6:44:49 PM 00:21:12 3,686 17,2 6 ZDF Blutige Anfänger 7:42:07 PM 00:42:42 3,634 12,0 7 ZDF Das Spiel beginnt! 8:28:36 PM 01:28:35 3,630 11,4 8 ZDF ZDF spezial Corona-Krise - Die Geldnot der Kommunen 7:25:19 PM 00:12:47 3,484 13,6 9 ZDF SOKO Wismar 6:07:27 PM 00:43:37 3,417 18,5 10 SAT.1 Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! Folge 5 8:15:34 PM 01:45:45 3,364 10,9 11 ARD Wer weiß denn sowas? Folge 399 6:00:54 PM 00:45:14 3,290 18,6 12 ZDF auslandsjournal spezial 10:30:30 PM 00:29:54 3,201 13,5 13 RTL GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6995 7:38:44 PM 00:21:24 2,879 10,0 14 ARD Charité Folge 4 8:33:00 PM 00:47:34 2,803 8,8 15 ZDF Die Rosenheim-Cops 4:13:19 PM 00:42:43 2,794 26,1 16 ARD Charité Folge 5 9:20:34 PM 00:46:42 2,779 9,0 17 ARD Charité Folge 6 10:07:16 PM 00:47:50 2,757 10,6 18 ZDFneo Wilsberg 8:15:10 PM 01:28:05 2,739 8,6 19 ZDF heute - in Europa 3:58:37 PM 00:14:12 2,739 25,8 20 ZDF Leute heute 5:52:03 PM 00:12:15 2,601 17,6

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3

