DJV begrüßt neue Regelung zum Kurzarbeitergeld – So viel gibt es bald mehr

Der Deutsche Journalisten-Verband wertet die heutige Entscheidung des Koalitionsausschusses, das Kurzarbeitergeld aufzustocken, als "wichtige Hilfestellung für Journalisten in einer sehr schwierigen Zeit". Ab dem vierten Monat gibt es mehr Geld.

Der Deutsche Journalisten-Verband wertet die heutige Entscheidung des Koalitionsausschusses, das Kurzarbeitergeld

aufzustocken, als “wichtige Hilfestellung für Journalisten in einer sehr schwierigen Zeit”. Der Koalitionsausschuss hatte in der Nacht beschlossen, das Kurzarbeitergeld auf bis zu 80 beziehungsweise 87 Prozent des Gehalts aufzustocken.

Das ist eine Verbesserung um bis zu 20 Prozentpunkte. “Kurzarbeit hat gravierende Auswirkungen auf die

betroffenen Journalisten”, stellt DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall fest. “Einerseits müssen sie ihren

Informationsauftrag in kürzerer Zeit erfüllen, andererseits mit deutlich niedrigeren Gehältern zurechtkommen. Die persönlichen

Zahlungsverpflichtungen laufen ohne Kürzungen weiter.”

Der DJV-Vorsitzende erwartet von der Regierungskoalition, dass sie den heutigen Beschluss zum Kurzarbeitergeld schnellstmöglich in das Gesetzgebungsverfahren gibt: “Für die Betroffenen zählt jeder Tag.” Die Verlage mit Kurzarbeit sollten, sofern noch nicht geschehen, die Lücke auch für ihre freien Mitarbeiter so weit wie möglich schließen. “Das wäre das richtige und angemessene Zeichen der Wertschätzung für die journalistische Arbeit, unabhängig von dem Status, in dem sie geleistet

wird.”

Anzeige

igo

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.