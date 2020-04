Snap-Bilanz: Snapchat gewinnt elf Millionen neue Nutzer, aber Mutterkonzern verliert 306 Millionen Dollar

Von

Es gibt eine gute und eine weniger gute Nachricht, die die werbetreibende Branche aus der neuen Quartalsbilanz von Snap lesen kann. Die gute: Die dramatische Ausbreitung des Corona-Virus in der westlichen Welt, die im März zur panikartigen Abverkäufen an den Weltbörsen geführt hat, hat sich bislang nicht in der Umsatzentwicklung des Social Media-Pioniers niedergeschlagen, der den Großteil seine Erlöse durch Anzeigen erzielt.

Wie im Vorquartal verbuchte die Snapchat-Mutter auch im Dreimonatszeitraum von Anfang Januar bis Ende März ein Erlöswachstum von 44 Prozent auf nunmehr 462 Millionen Dollar nach 320 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten lediglich mit Umsätzen von 430 Millionen Dollar gerechnet. Der befürchtete Erlöseinbruch wegen stornierten Anzeigen hat zumindest im März also nicht stattgefunden.

Auf der Videokonferenz mit Analysten musste Finanzchef Derek Andersen dann jedoch eingestehen, dass sich die Buchungslage offenbar im April spürbar eingetrübt hat. So habe Snap im laufenden Quartal bis zum 19. April nur noch ein Umsatzwachstum von 15 Prozent verbucht.

In der laufenden Woche habe sich das Erlöswachstum gar auf 11 Prozent abgeschwächt, berichtet das Finanzportal Marketwatch. In anderen Worten: Die Wirkung der Corona-Krise verschärft sich bei den Anzeigenbuchungen von Woche zu Woche.

Und wie Snap einmal Geld verdienen möchte, bleibt bis heute weiter ein ungelöstes Rätsel. Unter dem Strich hat der Social Media-Pionier im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres immer noch enorme 306 Millionen Dollar netto verloren und das Minus damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum lediglich um 4,5 Millionen Dollar verringert.

Punkten konnte CEO Evan Spiegel dagegen bei der kritisch beäugten Nutzerentwicklung, die nach dem durchschlagenden Erfolg von Instagram Stories und dem eigenen Redesign ins Stocken geraten war. In den vergangenen Quartalen konnte die App mit dem Geister-Logo wieder einen starken Nutzerzuwachs verbuchen, der zu Jahresbeginn an Dynamik gewann.

In den ersten drei Monaten 2020 konnte Snapchat mit nunmehr 229 Millionen täglich aktiven Nutzern einen Zuwachs von elf Millionen Snapchattern verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum zählte Snapchat insgesamt 39 Millionen mehr Nutzer als im Vorjahr – ein Zuwachs von 20 Prozent.

Die Wall Street reagierte unterdessen euphorisch auf Snaps neues Zahlenwerk und schickte die Aktie nachbörslich um mehr als 20 Prozent auf wieder 15 Dollar nach oben.

Shares of Snap soaring 21% in after-hours trading after wowing the Street with its earnings. Here’s what $SNAP CEO Evan Spiegel said on the call, and what our traders are thinking. pic.twitter.com/Y0RuEdZfzf

— CNBC’s Fast Money (@CNBCFastMoney) April 21, 2020