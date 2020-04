Ogilvy Deutschland baut Kompetenzen weiter aus

Ogilvy Deutschland stärkt seine Expertise in strategischer Planung, internationaler Beratung sowie Customer Engagement & Commerce mit Leonie Schüssler, Nadia Katsiouli und Bernhard Haas.

Leonie Schüssler ergänzt als Managing Partner Strategy das Team von Chief Strategy Officer Isabelle Schnellbügel. Schüssler begann 2008 ihre Laufbahn bei Ogilvy. Es folgten Stationen in internationalen Agenturen und Unternehmen im Bereich Markenstrategie und Innovationsmanagement. Zuletzt war sie auf Unternehmensseite für Cosnova und Henkel tätig. Isabelle Schnellbügel: “Als Expertin für Innovation und Zukunftstrends stärkt Schüssler das Strategieteam, addiert strategische Expertise in dem wichtigen Bereich Customer Experience und wird innovative Kundenprojekte vorantreiben.“

Verstärkung auch aus dem Netzwerk

Ebenfalls im Frankfurter Büro startet Bernhard Haas als Client Service Director. Er wird sich vorwiegend um den Ausbau des Customer Engagement & Commerce-Angebots kümmern. Der erfahrene Berater und Technologie-Experte hat vorher als Client Partner für namhafte Agenturnetzwerke gearbeitet und unter anderem das Digital-Geschäft für Philip Morris sowie den Social-Media-Etat für Honda Motor Europe Ltd. geleitet. Außerdem war Haas E-Commerce Officer DACH bei Qatar Airways. Bei Ogilvy wird soll er auf Etats wie Deutsche Bahn CRM, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Barfer’s Wellfood zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus bekommt Ogilvy internationale Verstärkung: Nadia Katsiouli ist bereits seit 2012 im Ogilvy-Netzwerk und hat als Office Lead unter anderem das Office in Vietnam zum regionalen Hub der APAC-Region ausgebaut. Ab 2017 war sie am Standort in Chicago für das globale Kimberly Clark BCC-Geschäft verantwortlich. Jetzt leitet sie als Managing Director Global Client Services den globalen Milka Account und das WPP Allstars Team aus dem Berliner Standort heraus.

