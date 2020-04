IVW-Blitz-Analyse Zeitschriften: Immerhin 112 Titel liegen über Vorjahr, Landlust gewinnt am deutlichsten

Von

TV 14, TV Digital, TV Direkt und Hörzu – diese vier Programmzeitschriften führen weiterhin die Tabelle der erfolgreichsten am Kiosk erhältlichen deutschen Magazine an. Doch alle vier verloren im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr deutlich an Zuspruch. So griffen zusammengenommen über 250.000 weniger zu den vier Titeln als noch im ersten Quartal 2019. Die Verluste bei Abos und Einzelverlauf betragen damit 3,5% bis 6,7%.

Sogar 8,2% büßte auf Platz 7 liegend TV Movie ein: Fast 70.000 Abonnenten und Einzelverkäufe verlor das Programmie. Doch auch in diesem Markt, dessen Entwicklung fast automatisch an die des linearen Fernsehens gekoppelt ist, gibt es Gewinner: TV für mich gewann auf Rang 16 schöne 2,1% dazu, TV pur auf Rang 10 immerhin 1,1%.

Nach unten ging es für die drei großen Wochenmagazine Spiegel, stern und Focus: Der Spiegel verzeichnet dabei mit 2,8% noch das kleinste Minus, der stern büßte in den IVW-Kategorien Abos und Einzelverkauf satte 7,8% ein, der Focus 6,1%.

Die prozentual gesehen größten Verlierer innerhalb der 100 Top-Titel heißen unterdessen Computer Bild (-17,8%), Freizeit Heute (-15,1%), Kochen & Geniessen (-23,4%), Schöner wohnen (-15,8%) und Bild der Frau Gut kochen & backen (-16,6%).

Gewinner gibt es in der Top 100 der im Einzelverkauf erhältlichen Titel 18, ein besonders großes prozentuales Plus erreichten dabei die Freundin (+11,1%), Freizeit pur (+13,2%), Adel aktuell (+14,4%) und die Revue der Woche (+24,8%) – alles Titel, die sich vornehmlich an Frauen richten.

Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abos+Einzelverkauf)

Platz Titel Abo+EV / 2020-I 2020-I vs. 2019-I / absolut 2020-I vs. 2019-I / in % 1 TV 14 1.880.224 -94.320 -4,8 2 TV Digital 1.144.436 -65.131 -5,4 3 TV Direkt 847.690 -61.026 -6,7 4 Hörzu 831.959 -30.180 -3,5 5 Landlust - Die schönsten Seiten des Landlebens 813.305 42.497 5,5 6 Nur TV Plus (Nur TV + TV Sudoku + TV Clever) 812.216 -26.411 -3,1 7 TV Movie 778.877 -69.850 -8,2 8 Auf einen Blick 653.495 -44.050 -6,3 9 TV Spielfilm 653.254 -29.931 -4,4 10 TV pur 588.580 6.133 1,1 11 Bild der Frau 542.387 -48.000 -8,1 12 Der Spiegel 511.211 -14.920 -2,8 13 Freizeit Revue 497.968 -37.529 -7,0 14 TV Hören und Sehen 485.508 -31.398 -6,1 15 Neue Post 402.307 -57.257 -12,5 16 TV für mich 389.611 7.905 2,1 17 Freizeitwoche 365.762 -33.092 -8,3 18 Funk Uhr 314.458 -23.139 -6,9 19 Freizeit Spass 310.239 -15.286 -4,7 20 Das Neue Blatt 294.758 -26.095 -8,1 21 Die Aktuelle 286.340 -7.953 -2,7 22 Bunte 282.222 -22.681 -7,4 23 Tina 281.757 -24.540 -8,0 24 Fernsehwoche 270.878 -16.256 -5,7 25 Stern 261.180 -21.998 -7,8 26 Meine Familie & ich 252.405 17.750 7,6 27 Mein schöner Garten (Standardausgabe und XL) 249.133 -21.564 -8,0 28 Glamour 241.653 21.586 9,8 29 Brigitte 225.789 -10.895 -4,6 30 Land Idee 225.454 -36.599 -14,0 31 Auto Bild 223.772 -34.325 -13,3 32 Focus 218.787 -14.256 -6,1 33 C'T Magazin für Computertechnik 213.086 -8.778 -4,0 34 TV Piccolino 201.087 237 0,1 35 Mein schönes Land 200.214 -6.564 -3,2 36 Auto Motor und Sport 191.870 -7.955 -4,0 37 Instyle 189.248 -9.247 -4,7 38 Gong 185.571 -6.141 -3,2 39 TV Today 183.532 -10.335 -5,3 40 Neue Woche 177.841 -15.772 -8,1 41 Neue Freizeit 174.413 3.047 1,8 42 Super Illu 173.778 -14.979 -7,9 43 Woche heute 163.414 -10.563 -6,1 44 Freizeit Monat 163.284 -744 -0,5 45 Frau im Trend 154.545 -21.037 -12,0 46 Sport Bild 154.034 -13.259 -7,9 47 Reader's Digest Das Beste 153.656 -6.944 -4,3 48 Garten Flora 149.963 -6.331 -4,1 49 Lego Ninjago 149.162 -21.902 -12,8 50 Wohnen & Garten 145.787 -8.270 -5,4 51 Frau im Spiegel 145.472 -10.387 -6,7 52 Freizeit Total 145.320 1.327 0,9 53 Schöne Woche 143.711 -7.948 -5,2 54 Freundin 143.672 14.351 11,1 55 Mein TV & Ich 143.425 -808 -0,6 56 Geo 143.325 -7.879 -5,2 57 Computer Bild 143.289 -31.063 -17,8 58 Viel Spaß 142.818 -7.503 -5,0 59 Das Goldene Blatt 139.930 -11.621 -7,7 60 TV 4x7 138.846 -3.523 -2,5 61 Für Sie 138.595 4.265 3,2 62 TV 4 Wochen 138.020 -13.001 -8,6 63 Freizeit Heute 137.346 -24.477 -15,1 64 Lisa 134.374 -6.656 -4,7 65 Die Neue Frau 130.434 -2.512 -1,9 66 Freizeit pur 130.208 15.225 13,2 67 Neue Welt 128.665 -11.575 -8,3 68 Freizeit Express 127.137 -12.585 -9,0 69 Neues für die Frau 125.715 3.387 2,8 70 Super TV 124.927 -8.002 -6,0 71 Echo der Frau 124.760 -7.287 -5,5 72 Lustiges Taschenbuch 124.139 -3.915 -3,1 73 Alles für die Frau 123.871 -9.705 -7,3 74 Von Frau zu Frau 123.674 1.613 1,3 75 TV Schlau 123.412 -3.638 -2,9 76 Freizeit Exklusiv 119.580 -13.917 -10,4 77 Happinez 119.194 -3.214 -2,6 78 Adel aktuell 118.997 15.014 14,4 79 Illu der Frau 117.497 2.345 2,0 80 Welt der Wunder 116.695 -8.922 -7,1 81 Revue der Woche 115.488 22.984 24,8 82 Kochen & Geniessen 111.660 -34.061 -23,4 83 Schöne Welt 111.074 -3.888 -3,4 84 Lisa Wohnen & Dekorieren 110.569 -11.820 -9,7 85 TV klar 110.509 -9.553 -8,0 86 P.M. 109.775 -6.744 -5,8 87 Freizeit Blitz 108.855 -1.076 -1,0 88 Lust auf Genuss 108.294 -16.048 -12,9 89 Schöner wohnen 107.498 -20.143 -15,8 90 Bild der Frau Schlank & fit 106.803 -21.217 -16,6 91 Geolino 105.847 -7.509 -6,6 92 Lea 102.181 -2.641 -2,5 93 Woche der Frau 101.293 -2.730 -2,6 94 Bild der Frau Gut kochen & backen 100.612 1.305 1,3 95 Brigitte Woman 100.307 -10.164 -9,2 96 Gala 99.600 -2.838 -2,8 97 Frau aktuell 98.847 -9.742 -9,0 98 Bild + Funk 98.801 350 0,4 99 Freizeit Rätsel 97.833 -8.195 -7,7 100 Das Neue 94.163 -3.251 -3,3

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA



Nach absoluten Zahlen heißt der Gewinner des Quartals Landlust: Um mehr als 42.000 Abos und Einzelverkäufe steigerte sich das Magazin – auf wieder klar über 800.000 Exemplare. Ebenfalls in der Gewinner-Top-Ten vertreten: das kleine feine Magazin Katapult mit einem herausragenden Plus von 113,8%. Mit inzwischen 35.242 Abonnenten und Einzelkäufern konnte es seine Zahlen gegenüber dem Vorjahr also mehr als verdoppeln.

Die Top 10 IVW-Gewinner im 1. Quartal 2020 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf)

Platz Titel Abo+EV / 2020-I 2020-I vs. 2019-I / absolut 2019-IV vs. 2018-IV / in % 1 Landlust - Die schönsten Seiten des Landlebens 813.305 42.497 5,5 2 Freizeit Extra 70.913 37.018 109,2 3 Woche Exklusiv 73.584 36.339 97,6 4 Revue der Woche 115.488 22.984 24,8 5 Glamour 241.653 21.586 9,8 6 Katapult Magazin für Kartografik 35.242 18.758 113,8 7 Meine Familie & ich 252.405 17.750 7,6 8 Disney Die Eiskönigin 56.192 16.136 40,3 9 Freizeit pur 130.208 15.225 13,2 10 Adel aktuell 118.997 15.014 14,4

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA



Die nach absoluten Zahlen größten Verlierer kommen allesamt aus dem Segment der 14-täglichen Programmzeitschriften: TV 14 verlor 94.320 Abos und Einzelverkäufe, TV Movie 69.850, TV Digital 65.131 und TV Direkt 61.026. Heftige Zahlen.

Die Top 10 IVW-Verlierer im 1. Quartal 2020 (Nur Kiosk-Titel / Abos+Einzelverkauf)

Platz Titel Abo+EV / 2020-I 2020-I vs. 2019-I / absolut 2020-I vs. 2019-I / in % 1 TV 14 1.880.224 -94.320 -4,8 2 TV Movie 778.877 -69.850 -8,2 3 TV Digital 1.144.436 -65.131 -5,4 4 TV Direkt 847.690 -61.026 -6,7 5 Neue Post 402.307 -57.257 -12,5 6 Bild der Frau 542.387 -48.000 -8,1 7 Joy 44.965 -46.218 -50,7 8 Auf einen Blick 653.495 -44.050 -6,3 9 Freizeit Revue 497.968 -37.529 -7,0 10 Land Idee 225.454 -36.599 -14,0

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA



