#trending // “Öffnungsdiskussionsorgien” Das Wort des Tages kam am Montag von der Bundeskanzlerin. Über kein Wort und keine Aussage wurde gestern in den sozialen Netzwerken so gestritten wie über dieses Wort und die Warnung von Angela Merkel vor einem Rückfall bei den SARS-Cov2-Infektionen bei nachlassender Disziplin der Bevölkerung. Focus Online erzielte mit dem Artikel “Merkel kritisiert ‘Diskussionsorgien’ zu Corona-Lockerungen” 17.700 Likes & Co. auf Facebook und Twitter, die Welt kam mit “Corona-Lockdown: ‘Orgien’ – Angela Merkel kritisiert Bundesländer scharf” auf 15.100 und Bild mit “Coronavirus: Merkel kritisiert ‘Öffnungsdiskussionsorgien’” 8.300. Auf Twitter lag tagesschau.de mit “Merkel kritisiert ‘Öffnungsdiskussionsorgien’” vorn: 1.900 Likes und Shares gab es hier für den Artikel. Wie unterschiedlich die Meinungen zu den Corona-Lockerungen sind, zeigt sich schon allein anhand einiger der populärsten Kommentare zum Artikel auf der Facebook-Seite der Welt: Die gehen von “Sie hat vollkommen recht! Auch wir sind finanziell betroffen, doch Gesundheit geht eindeutig vor. Was dann kommt, keine Ahnung! Einen Schritt nach dem andren!” bis “Der Boss macht ne Ansage… geht’s noch… normalerweise leben wir doch in einer Demokratie und nicht Diktatur… irgendwas läuft hier falsch.. ich will weiterhin über mich selbst bestimmen.. ich weiß was für mich gut ist..”