trending: Deutsche Urlauber in Österreich, Karl Lauterbach, “One World: Together at Home”

#trending // “One World: Together at Home” Das Kultur-Ereignis, das weltweit am Wochenende für die meisten Schlagzeilen sorgte, war definitiv das “One World: Together at Home”-Konzert, in dem u.a. Stars wie die Rolling Stones, Lady Gaga, Taylor Swift, Billie Eilish, Celine Dion und Andrea Bocelli aus ihren Wohnzimmern per YouTube-Stream auftraten. Das 8-Stunden-Video des Events hat auf YouTube innerhalb von weniger als 24 Stunden 21,4 Mio. Views eingesammelt, allerdings werden natürlich nicht alle 21,4 Mio. die kompletten acht Stunden geschaut haben. Unter den einzelnen Performances stach bisher der Song “The Prayer” von Andrea Bocelli und Celine Dion heraus, in dem die beiden bei “One World: Together at Home” von Lady Gaga, Lang Lang und John Legend verstärkt wurden: 3,3 Mio. Views kamen hier bis zum späten Sonntagabend deutscher Zeit zusammen. Die Rolling Stones kamen mit “You Can’t Always Get What You Want” auf 2,0 Mio. Abrufe, Lady Gaga mit “Smile” auf 1,7 Mio.